Dites adieu au balai et à la serpillière avec le produit révolutionnaire de Lidl à seulement 12,99 €

Vadrouille pulvérisée : le nouvel outil de nettoyage révolutionnaire de Lidl à seulement 12,99 euros

Nettoyer les sols à la maison est une tâche aussi nécessaire qu'importante dans l'entretien de la maison. De même, c'est probablement l'une des tâches les plus fastidieuses et, surtout, la plus paresseuse ; et c'est ça, laisser la maison propre n'est pas facile. Cependant, avec cet accessoire vendu par Lidl, nous pourrons le faire facilement avec peu d'effort et pour seulement 12,99 euros.

C'est une vadrouille avec pulvérisateur qui est arrivée sur le site Internet de Lidl pour éliminer la saleté et les taches du sol en un seul passage. Cet outil de nettoyage émet un brouillard de pulvérisation qui peut être dosé en appuyant sur le levier, afin que vous puissiez balayer tout en récurant le sol. Et en plus, deux couvercles et un réservoir amovible pour l'eau et le détergent d'une capacité d'environ 500 ml sont inclus.

Un nettoyage facile et efficace

Son fonctionnement est très simple, il suffit de remplir le réservoir, puis d'appuyer sur le bouton spray, situé sur la poignée, pour humidifier le tampon et de passer l'appareil sur la surface pour aspirer tout le liquide en excès. Ainsi, le nettoyage et la désinfection du sol sont beaucoup plus efficaces et plus faciles à réaliser. Grâce à sa plaque de nettoyage mobile, il peut être utilisé sur carrelage et sols lisses, dans différentes directions, s'adaptant facilement aux murs et aux coins sans laisser aucun espace sale. Ainsi, vous aurez le sol de votre maison propre et désinfecté en quelques minutes.

Préserver l'environnement avec un produit écologique

Mais ce n'est pas tout, et ce produit Lidl possède le certificat Global Recycled Standard, donc en achetant ce nettoyant pour sols, nous contribuerons à la préservation de l'environnement.

Un succès auprès des utilisateurs

La folie de ce produit est telle que les 225 utilisateurs qui l'ont acheté s'accordent à dire qu'il s'agit d'une « excellente serpillière ». En fait, ils lui ont attribué une note de 4,4 étoiles sur 5. Sur le site Web, vous pouvez voir des commentaires tels que : “C'est super, ça nettoie rapidement. Je suis très satisfait de l'achat.”

Avec cette vadrouille pulvérisée de Lidl, nettoyer vos sols devient un jeu d'enfant. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle à seulement 12,99 euros. Gardez votre maison propre et profitez d'un nettoyage efficace, facile et respectueux de l'environnement.

3.8/5 - (13 votes)