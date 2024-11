Donald Trump avance dans la constitution de son administration avec des nominations stratégiques

Donald Trump, président élu des États-Unis, continue de former son équipe gouvernementale en nommant des personnalités loyales à des postes clés, tout en contournant les processus traditionnels de confirmation.

Elise Stefanik, une alliée fidèle à l’ONU



Avec une détermination affichée, Donald Trump a choisi Elise Stefanik, représentante républicaine de New York, pour le poste d’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Âgée de 40 ans, elle s’est distinguée par son soutien indéfectible à Trump depuis son élection au Congrès en 2014. Elle est devenue célèbre sur la scène nationale grâce à sa défense passionnée de Trump lors de sa première procédure d’impeachment en 2019. Plus récemment, elle a été au centre d’une polémique virale après avoir interrogé Claudine Gay de l’université Harvard sur des slogans propalestiniens.

Stefanik a critiqué l’ONU pour ce qu’elle décrit comme un « croupissement dans l’antisémitisme ». Son choix a été salué par Danny Danon, ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, qui a souligné sa « clarté morale résolue » face à la haine et aux mensonges présents dans cette institution.

Tom Homan et la politique migratoire stricte



Dans le cadre de sa politique migratoire stricte, Donald Trump a nommé Tom Homan pour gérer le contrôle de l’immigration. Ancien directeur du service de l’immigration et des douanes (ICE), Homan est connu pour ses positions fermes. Sous la précédente présidence Trump (2017-2021), il avait supervisé la séparation controversée de milliers d’enfants migrants de leurs familles.

Mise en œuvre d’une opération massive d’expulsion des migrants illégaux.

Surnommé « le Tsar des frontières » par Trump sur Truth Social.

Déréglementation environnementale avec Lee Zeldin



Pour diriger l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), le choix s’est porté sur Lee Zeldin, un autre proche collaborateur du président élu. Ancien représentant de New York, Zeldin est chargé d’accélérer les décisions réglementaires afin de renforcer les entreprises américaines tout en respectant les normes environnementales élevées.

Zeldin a exprimé son ambition de restaurer la suprématie énergétique des États-Unis et d’innover dans les secteurs clés tels que l’intelligence artificielle et l’industrie automobile, sans compromettre la qualité de l’air et de l’eau.

L’approche stratégique pour contourner le Sénat



Afin d’éviter les longs processus au Sénat malgré une majorité républicaine retrouvée, Donald Trump envisage d’utiliser une clause permettant des nominations temporaires durant les périodes où le Sénat n’est pas en session. Cette stratégie vise à garantir que ses candidats occupent leurs postes rapidement et efficacement.

Nominations temporaires sans confirmation sénatoriale traditionnelle.

Pression sur les sénateurs républicains pour accepter cette approche innovante.

Tandis que le décompte final des votes se poursuit dans certaines circonscriptions comme en Californie, les républicains sont bien positionnés pour contrôler également la Chambre des représentants. Ces développements témoignent du climat politique tendu aux États-Unis alors que Donald Trump prépare activement son retour à la Maison-Blanche.