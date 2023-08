Dormez-vous mal ? Cette méthode Harvard 4-7-8 de Harvard vous endormira en MINUTES !

Le sommeil est essentiel pour une bonne santé. Ainsi que l'alimentation et l'exercice. Et c'est que selon le Département de la santé des États-Unis, bien dormir améliore les performances du cerveau, l'humeur et la santé. Ne pas le faire, en revanche, peut s'avérer fatal pour votre santé, augmentant votre risque de contracter de nombreuses maladies et troubles allant des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux à l'obésité et à la démence.

Également appelé respiration relaxante, cet exercice trouve ses racines dans la pratique yogique du pranayama et ne nécessite ni équipement ni pilule. De plus, cela peut être fait n'importe où. Selon Weil, les initiés de cette méthode devraient d'abord s'exercer à s'asseoir sur une chaise avec le dos droit. Une fois maîtrisée, cette pratique peut être transférée au lit.

Mettez fin aux pensées ruminatives et endormez-vous plus facilement avec la méthode 4-7-8

Cependant, cette tâche coûte parfois plus que nécessaire. Par exemple, dans ces moments où les pensées ruminatives envahissent notre esprit, le sommeil est une tâche presque impossible. Pour cette raison, le docteur Andrew Weil, PhD de l'Université de Harvard et actuel directeur du Andrew Weil Center for Integrative Medicine à l'Université d'Arizona, a conçu une méthode pour dormir appelée 4-7-8.

Pour commencer, vous devez placer la langue contre la crête supérieure de la mâchoire, juste derrière les dents de devant supérieures et la maintenir tout au long de l'exercice tout en expirant par la bouche autour de la langue. Ensuite, vous devez suivre les étapes suivantes :

Expirez complètement par la bouche en émettant un sifflement.

Fermez la bouche et inspirez calmement par le nez en comptant mentalement jusqu'à quatre.

Retenez votre souffle pendant que vous comptez jusqu'à sept.

Expirez complètement par la bouche en faisant un bruit de souffle en comptant jusqu'à huit. Ceci est un souffle.

Inspirez à nouveau et répétez le cycle trois fois de plus pour un total de quatre respirations.

Améliorez votre sommeil et réduisez le stress avec la méthode 4-7-8

Cette technique est simple et directe, mais il n'est pas toujours facile de la maîtriser du premier coup. Par conséquent, ne désespérez pas s'il ne sort pas la première fois. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous verrez progressivement vos progrès. Le Dr Melissa Young, spécialiste de la médecine intégrative, suggère de faire trois cycles de cette technique de respiration deux fois par jour. “Vous allez voir des résultats très rapidement”, a-t-il déclaré.

Avec cela, vous pourrez non seulement mieux dormir, mais cela pourra également vous aider à atteindre un plus grand état de relaxation. “Ce type de respiration peut nous aider à concentrer notre esprit et notre corps loin des soucis et des pensées répétitives”, a expliqué Young.

De cette façon, vous pouvez réduire le stress et l'anxiété au quotidien. Lorsque nous sommes stressés, le système nerveux sympathique s'emballe, entraînant des symptômes tels qu'un cœur qui s'emballe, une respiration superficielle ou des mains moites. Au lieu de cela, le système nerveux parasympathique est responsable de vous détendre et de vous calmer.

“Les techniques de respiration comme la respiration 4-7-8 peuvent jouer un rôle énorme dans l'activation de votre système nerveux parasympathique et vous aider à retrouver votre calme”, explique le médecin de la Cleveland Clinic.

Réduire l'anxiété peut vous aider à mieux vous endormir la nuit. Précisément, un étude des chercheurs thaïlandais a montré que cette technique abaissait le rythme cardiaque et la tension artérielle, ce qui met le corps dans un état optimal pour dormir.

Quelques conseils

Le sommeil est essentiel pour une bonne santé. Ainsi que l'alimentation et l'exercice. Et c'est que selon le Département de la santé des États-Unis, bien dormir améliore les performances du cerveau, l'humeur et la santé. Ne pas le faire, en revanche, peut s'avérer fatal pour votre santé, augmentant votre risque de contracter de nombreuses maladies et troubles allant des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux à l'obésité et à la démence.

Également appelé respiration relaxante, cet exercice trouve ses racines dans la pratique yogique du pranayama et ne nécessite ni équipement ni pilule. De plus, cela peut être fait n'importe où. Selon Weil, les initiés de cette méthode devraient d'abord s'exercer à s'asseoir sur une chaise avec le dos droit. Une fois maîtrisée, cette pratique peut être transférée au lit.

Cependant, cette tâche coûte parfois plus que nécessaire. Par exemple, dans ces moments où les pensées ruminatives envahissent notre esprit, le sommeil est une tâche presque impossible. Pour cette raison, le docteur Andrew Weil, PhD de l'Université de Harvard et actuel directeur du Andrew Weil Center for Integrative Medicine à l'Université d'Arizona, a conçu une méthode pour dormir appelée 4-7-8.

Améliorez votre sommeil et réduisez le stress avec la méthode 4-7-8

Cette technique est simple et directe, mais il n'est pas toujours facile de la maîtriser du premier coup. Par conséquent, ne désespérez pas s'il ne sort pas la première fois. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous verrez progressivement vos progrès. Le Dr Melissa Young, spécialiste de la médecine intégrative, suggère de faire trois cycles de cette technique de respiration deux fois par jour. “Vous allez voir des résultats très rapidement”, a-t-il déclaré.

Avec cela, vous pourrez non seulement mieux dormir, mais cela pourra également vous aider à atteindre un plus grand état de relaxation. “Ce type de respiration peut nous aider à concentrer notre esprit et notre corps loin des soucis et des pensées répétitives”, a expliqué Young.

De cette façon, vous pouvez réduire le stress et l'anxiété au quotidien. Lorsque nous sommes stressés, le système nerveux sympathique s'emballe, entraînant des symptômes tels qu'un cœur qui s'emballe, une respiration superficielle ou des mains moites. Au lieu de cela, le système nerveux parasympathique est responsable de vous détendre et de vous calmer.

“Les techniques de respiration comme la respiration 4-7-8 peuvent jouer un rôle énorme dans l'activation de votre système nerveux parasympathique et vous aider à retrouver votre calme”, explique le médecin de la Cleveland Clinic.

Réduire l'anxiété peut vous aider à mieux vous endormir la nuit. Précisément, un étude des chercheurs thaïlandais a montré que cette technique abaissait le rythme cardiaque et la tension artérielle, ce qui met le corps dans un état optimal pour dormir.

3.8/5 - (13 votes)