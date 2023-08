Dormir dans des chambres séparées : un bénéfice surprenant pour renforcer votre relation !

Monopoliser l'espace, ronfler, monopoliser l'oreiller… Dormir à deux n'est pas toujours une option agréable. Chacun a ses passe-temps, l'espace du matelas est limité et, par conséquent, cela peut devenir une nuit sans repos adéquat. Ces dégâts soulèvent parfois la question : vaudrait-il mieux dormir séparément ?

Cette question peut être verbalisée ou non. Et cela marque un point final dans la relation. Pour le meilleur ou pour le pire. C'est ce qu'on appelle le « dream divorce » ou sleep divorce, en nom anglais. Ses conséquences peuvent bénéficier au couple, en éliminant ces moments inconfortables, en améliorant la qualité du sommeil et en créant d'autres espaces intimes.

La pratique ne doit pas nécessairement être liée à la santé du couple. Qui plus est : une partie de cette croissance du phénomène est due au besoin de se protéger. C'est la pandémie de COVID-19 qui a conduit à dormir séparément. Une enquête réalisée en 2019 a confirmé qu'avant l'apparition du coronavirus, le nombre de « divorcés du sommeil » était le double de celui de 2010. Et elle a confirmé que 15 % des couples qui vivaient ensemble dormaient séparément.

Mais la question a aussi quelque chose de géographique. Une étude publiée en 2013 révélait qu'au Canada, environ 40 % des couples dormaient dans des lits séparés. Et cela indique autre chose : cela dépend aussi de la conception qu'il y a de la coexistence. En Espagne, comme on le pense, se séparer la nuit pourrait être pire.

Et il y a d'autres points en faveur. Par exemple, couvrez les besoins et les habitudes de chacun. Il y a ceux qui ont besoin de dormir plus tôt pour le plaisir ou pour des raisons d'horaire. Certaines personnes préfèrent plus ou moins de lumière. Et il y a ceux qui sont à l'aise avec une température différente. “Dans certaines relations, un partenaire peut être un hibou tandis que l'autre est une alouette, ce qui entraîne de graves difficultés pour se mettre d'accord sur la même heure de coucher et de réveil”, a expliqué le Dr Robbins.

“Un autre cas est que l'un des membres du couple souffre d'un trouble du sommeil, comme l'apnée du sommeil ou un trouble du comportement en sommeil paradoxal, qui peut être perturbant pour le couple”, ajoute le spécialiste. Les raisons peuvent varier, mais les effets doivent être les mêmes : améliorer le repos. Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux adultes âgés de 18 à 64 ans de dormir sept à neuf heures par nuit pour les aider à se reposer et à développer la dopamine nécessaire.

“Deux lits, zéro drame” : une solution en plein essor

“Deux lits, zéro drame”, disent-ils pour résumer cette technique. Une décision qui, selon certains experts, est en plein essor. Cela est peut-être lié à la vie plus grande en solitude ou à la préférence de certaines habitudes. Et ce qui était autrefois un stigmate est désormais un point à considérer. Voire une solution pour l'avenir du couple sur le long terme, avec un divorce qui ne nécessite pas de papiers.

Il existe cependant des avantages. Dormir séparément permet d'éviter les désagréments mentionnés ci-dessus : pas de mouvements qui réveillent ni de bruits gênants, adieu les batailles pour la couverture, etc. Certains médias affirment que ce type de comportement peut augmenter jusqu'à 50 % le risque de produire un trouble du sommeil chez votre partenaire.

Inconvénients de cette séparation

L'un des inconvénients les plus évidents de cette pratique pour le couple est le risque de diminution de l'intimité. En perdant cet espace en fin de journée, les moments de proximité pourraient diminuer. Il existe cependant une solution. Certains experts affirment que pour maintenir cette vie intime, il faut promouvoir d'autres habitudes.

En fait, cela peut favoriser la recherche de moments de qualité et la récupération de la complicité. Et, en outre, cela incite le couple à faire des efforts pour se rencontrer. Cela reflète également si la relation fonctionne ou non. Et ce qui est clair, c'est que, quelle que soit la manière dont ce « divorce » s'effectue, le sommeil est un trésor dont il faut prendre soin : il aide le corps et son manque est associé, entre autres, à un risque accru d'accidents, de dépression, prise de poids et encore plus de risques de développer un diabète de type 2.

