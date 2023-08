Douche matinale ou douche nocturne : le verdict selon Harvard

Et si l'heure de la douche avait un impact direct sur notre état général ? C'est précisément ce que défendent plusieurs experts. Comme dans le cas des régimes, le moment choisi pour le réaliser peut être clé pour notre santé mais aussi pour notre productivité.

Alors vaut-il mieux se doucher le matin ou le soir ? Découvrez les avantages et les inconvénients de chaque option, selon les mots des chercheurs.

La douche du matin : comment bien commencer votre journée

Il est, selon plusieurs enquêtes, le favori. Selon une enquête SleepFoundation.org réalisée en septembre 2022 auprès d'adultes américains âgés de 18 ans et plus, les gens préfèrent les douches matinales et pensent que cela les aide à commencer leur journée. Parmi les 1 250 personnes interrogées, 41,8 % prennent une douche ou un bain le matin, et 80,9 % de ce groupe déclarent que cela les réveille. Mais 38,4% prennent une douche ou un bain la nuit. Seulement 53,3 % de ce groupe déclarent le faire pour les aider à s'endormir.

Selon Shelley Carson, professeur de psychologie à l'Université Harvard, prendre une douche matinale peut aider à stimuler la créativité pendant la semaine de travail. L'expert explique que lorsque vous vous détendez, “vos processus cognitifs se détendent, se renouvellent et se régénèrent”, donc les idées et les processus apparaissent plus facilement.

De plus, elle permet de mettre le corps « en alerte », de le réveiller, ce qui peut faciliter le début d'une journée, notamment de travail.

La douche de nuit : un moyen de favoriser le sommeil et la détente

Christopher Winter, MD de l'American Academy of Sleep Medicine, promeut les douches nocturnes : « Cette récupération rapide après être sortie de la douche ou du bain a tendance à être un inducteur naturel de sommeil. C'est donc un bon moyen de faire croire à votre corps qu'il est l'heure d'aller au lit. Il est également essentiel pour éliminer toutes les impuretés accumulées tout au long de la journée, notamment face à la hausse des températures.

De plus, la douche, en relaxant le corps et en réduisant le taux de cortisol, peut aider à s'endormir. Par conséquent, les deux présentent des avantages, même si de nombreux experts conviennent que celui nocturne est préférable.

Une douche quotidienne ? Les bienfaits et les dangers de la propreté excessive

Au-delà de l'heure choisie pour se doucher, la fréquence peut aussi faire débat, selon les experts. Robert H. Shmerling, rédacteur en chef et membre du comité consultatif de rédaction de Harvard Health Publishing, explique dans un article que se doucher quotidiennement et intensément peut avoir des conséquences.

Parmi eux : “la peau peut devenir sèche, irritée ou démanger et permettre aux bactéries et aux allergènes de briser la barrière qu'elle est censée constituer, ce qui peut entraîner des infections et des réactions allergiques”.

D'un autre côté, “les savons antibactériens peuvent en fait tuer les bactéries normales. Cela perturbe l'équilibre des micro-organismes présents sur la peau et favorise l'émergence d'organismes plus forts, moins amicaux et plus résistants aux antibiotiques”. Enfin, “notre système immunitaire a besoin d'une certaine stimulation par les micro-organismes normaux, la saleté et d'autres expositions environnementales pour créer des anticorps protecteurs”, explique l'expert.

En fin de compte, qu'il s'agisse d'une douche matinale stimulante ou d'une douche nocturne relaxante, le choix de l'heure dépend de vos préférences personnelles et de votre mode de vie. Il est important d'écouter votre corps et de trouver la routine qui vous convient le mieux.

Cependant, il est également essentiel de prendre en compte les effets potentiels d'une propreté excessive et de ne pas se doucher de manière excessive. Une bonne hygiène peut être obtenue sans nuire à la barrière protectrice de la peau et à l'équilibre des micro-organismes.

3.8/5 - (13 votes)