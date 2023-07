Économisez sur les réparations d’écran en utilisant ces astuces simples à domicile pour votre mobile

Le téléphone portable est devenu un appareil indispensable dans notre quotidien. S'ils nous avaient dit il y a 10 ans que nous contrôlerions une grande partie de notre vie grâce à notre smartphone, nous ne l'aurions pas cru.

Il nous permet de rester en contact avec nos proches, nous permet de travailler et de répondre aux e-mails de n'importe où dans le monde, nous pouvons vérifier nos coordonnées bancaires et il surveille même notre santé et mesure l'exercice que nous faisons quotidiennement.

Avec l'utilisation que l'on fait du mobile, il est fréquent que la vitre tactile subisse une rayure et/ou une rayure à un moment donné. Une petite négligence peut faire apparaître sur notre smartphone ces marques inconfortables qui, à long terme, signifient changer d'écran ou même envisager d'acheter un nouvel appareil.

Protégez votre téléphone grâce à ces astuces simples

L'idéal, dès l'achat d'un nouveau téléphone, est de mettre dessus une bonne protection d'écran et une coque qui le protège d'éventuelles chutes afin d'éviter le problème. Mais si vous n'avez pas suivi cette étape, rien ne se passe, il existe plusieurs façons de masquer ou supprimer la rayure de l'écran du mobile, sans avoir à se rendre dans n'importe quel magasin et y passer un bras et une jambe.

La première chose que nous devons faire avant de mettre en pratique l'une de ces astuces est d'éteindre le terminal et de retirer la batterie. Il est également conseillé de sceller les ports de l'appareil (où l'on branche le chargeur ou les écouteurs), afin qu'aucun liquide ou produit que l'on va utiliser n'entre. Nous pouvons facilement le faire en plaçant un peu de ruban adhésif.

Des astuces simples et efficaces

Voici quelques astuces maison qui vous aideront à enlever les rayures sur l'écran de votre téléphone portable :

1. Dentifrice

Il s'applique directement sur l'écran en frottant doucement avec un chiffon humide. De cette façon, nous pourrons réduire la profondeur de la rayure, et même la faire disparaître.

2. Vaseline

Elle s'applique sur l'écran avec un coton imbibé d'alcool. Pour obtenir de bons résultats, il est important d'utiliser de la vaseline pure à 100 %.

3. Huile végétale

C'est la meilleure option si les marques ne sont pas très profondes. Simplement, il faut passer un chiffon doux imbibé de quelques gouttes d'huile végétale à travers l'écran de notre smartphone.

4. Poudre de talc

Vous pouvez utiliser celles utilisées pour les bébés. Pour qu'ils fonctionnent, il faut les coller un peu avec de l'eau et créer une sorte de crème épaisse qu'il faut appliquer sur l'écran avec un chiffon, de la même manière que les techniques précédentes.

5. Bicarbonate de soude

Si nous mélangeons du bicarbonate avec de l'eau et remuons, nous obtiendrons une pâte assez épaisse. Il suffit d'en appliquer un peu sur un chiffon doux et de faire des mouvements circulaires sur la rayure.

6. Crèmes pour voitures

Bien que ce type de crèmes soit destiné à la carrosserie automobile, certaines marques sont valables pour les appliquer sur les vitres des appareils mobiles, obtenant de bons résultats.

7. Nettoie les métaux

Il peut éliminer la première couche de l'écran, mais en aucun cas il ne l'abîme et ne l'assombrit. Il est l'un des plus efficaces et s'applique simplement à l'aide d'un chiffon ou d'un torchon humide.

8. Vernis à ongles

Ce remède est efficace tant que le vernis à ongles est du même type que le verre ou le plastique présent sur l'écran de l'appareil. L'émail remplit non seulement la rayure en question, mais crée une fine couche qui peut servir de protection contre les chocs futurs.

Avec ces astuces simples, vous pourrez facilement enlever les rayures sur l'écran de votre téléphone portable sans dépenser beaucoup d'argent. N'hésitez pas à les essayer et à trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous.

