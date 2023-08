Experts révèlent les clés pour savoir si votre régime fonctionne vraiment !

Avoir des doutes sur l'efficacité de notre alimentation n'est pas une perception anormale. Les changements dans le corps, la santé ou l'humeur peuvent mettre du temps à apparaître, en fonction de nombreux facteurs.

Alors, comment s'assurer que nous suivons le bon régime alimentaire ? Lesquels sont déconseillés et même dangereux ? Nous en discutons avec trois experts en nutrition, qui rappellent également que la santé passe toujours avant la recherche de la minceur.

Mon régime fonctionne-t-il ?

Leyre López-Iranzu, nutritionniste à la Clínica FEMM, explique : « Des outils tels que la mesure du poids corporel, du tour de taille, l'analyse de la composition corporelle et l'évaluation de la force et des performances physiques peuvent être utilisés. Il est important d'établir des objectifs réalistes et sûrs et concevoir un programme de régime et d'exercice adapté aux besoins individuels.

Il est également important de prêter attention à ce que vous ressentez et à la façon dont votre corps évolue, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les chiffres sur la balance. »

Lara Garcelán, nutritionniste-diététiste à l'hôpital universitaire HM Torrelodones, affirme pour sa part : « Je dis toujours à mes patients que la meilleure façon pour nous de constater des progrès est qu'ils voient un changement dans leurs habitudes, qu'ils intègrent l'exercice physique dans leur routine quotidienne, ils se sentent plus forts et avec plus d'énergie et, dans le cas où ce régime alimentaire est orienté vers la perte de poids, leurs vêtements sont plus amples.

Nous pouvons également utiliser des outils électriques de bioimpédance, où nous obtenons des valeurs de composition corporelle qui nous guident sur la masse musculaire et la masse grasse du patient.

Le Dr Paloma Gil, spécialiste en endocrinologie et nutrition, précise également que « l'idéal est de pouvoir mesurer la composition corporelle en utilisant l'impédance bioélectrique, l'absorptiométrie radiographique ou d'autres méthodes cliniques disponibles dans les cabinets médicaux spécialisés ».

Mais un moyen utile de mesurer nos progrès à la maison consiste à déterminer le tour de taille avec un ruban à mesurer. Elle se mesure juste au-dessus des crêtes iliaques et constitue un bon indicateur de la quantité de graisse viscérale dont nous disposons. L'idéal est que chez la femme ce périmètre ne dépasse pas 82 cm, au maximum 88 cm et chez l'homme 95 cm et au maximum 102 cm.

Régimes dangereux

Les professionnels rappellent néanmoins l'importance d'être prudent lorsqu'on opte pour certains régimes, particulièrement dangereux. “Les régimes les plus dangereux sont ceux qui favorisent une perte de poids extrême et rapide via de multiples restrictions sur des aliments ou des groupes d'aliments, ou ceux qui favorisent la consommation excessive d'un seul aliment ou supplément. Ces régimes peuvent être dangereux pour la santé et provoquer des carences nutritionnelles, une déshydratation et d'autres problèmes de santé“, rappelle Leyre López-Iranzu.

Lara Garcelán le corrobore, les régimes les plus dangereux sont « ceux qui sont restrictifs, pratiqués sans le contrôle d'un professionnel et basés sur des mythes ou des légendes sur un aliment spécifique sans aucune preuve scientifique derrière ».

L'été, propice ?

Les données corroborent que l'été est la saison qui favorise le plus le choix de ces régimes, surtout chez les plus jeunes : selon le dernier Baromètre de la Jeunesse, réalisé par le Centre Reina Sofía sur l'Adolescence et la Jeunesse, 18,9% de la population entre 15 et 29 ans suit des régimes pour perdre du poids.

Les conséquences qui peuvent découler de ce désir d'atteindre « le corps d'été » peuvent être dramatiques : de nombreuses études relient la pression sociale et médiatique à laquelle les jeunes sont quotidiennement exposés avec le développement de problèmes de santé mentale tels que les troubles de l'alimentation ou l'anxiété, selon les experts de Northius, un groupe de formation leader en Espagne, qui naît de l'intégration d'établissements éducatifs expérimentés.

Manuel Lago, expert en nutrition et sport et membre de l'équipe éditoriale du Centre européen des masters et diplômes postuniversitaires (CEMP), met en garde à ce sujet : « un régime restrictif pendant une courte période ne fait que fatiguer la personne. on se contente rapidement de manger peu et de plats très pauvres en calories, mais les conséquences ne sont pas seulement mentales : ce type de régime peut être très en décalage avec les besoins de nombreux organismes, provoquant des déséquilibres hormonaux, de la fatigue, voire des troubles de l'alimentation. »

