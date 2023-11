Fabriquez vos Pastilles de Lave-Vaisselle Maison : Recette Facile et Économique

Découvrez comment fabriquer vos propres pastilles de lave-vaisselle maison avec cette recette facile et économique. Vous pourrez ainsi réduire vos déchets et faire des économies tout en prenant soin de votre lave-vaisselle et de votre vaisselle.

Les avantages des pastilles de lave-vaisselle maison

Les pastilles de lave-vaisselle maison présentent plusieurs avantages par rapport aux pastilles du commerce :

Économiques : Le coût de fabrication est bien inférieur à celui des pastilles du commerce, ce qui vous permettra de réaliser des économies sur le long terme.

Le coût de fabrication est bien inférieur à celui des pastilles du commerce, ce qui vous permettra de réaliser des économies sur le long terme. Écologiques : En fabriquant vos pastilles, vous réduisez les déchets liés aux emballages et vous utilisez des ingrédients plus respectueux de l'environnement.

En fabriquant vos pastilles, vous réduisez les déchets liés aux emballages et vous utilisez des ingrédients plus respectueux de l'environnement. Personnalisables : Vous pouvez adapter la recette selon vos besoins et préférences, en ajoutant par exemple des huiles essentielles pour parfumer vos pastilles.

Ingrédients nécessaires pour fabriquer vos pastilles de lave-vaisselle maison

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

Bicarbonate de soude : Il nettoie, désodorise et adoucit l'eau.

Il nettoie, désodorise et adoucit l'eau. Cristaux de soude : Ils dégraissent et nettoient en profondeur.

Ils dégraissent et nettoient en profondeur. Acide citrique : Il élimine le calcaire et fait briller la vaisselle.

Il élimine le calcaire et fait briller la vaisselle. Sel fin : Il adoucit l'eau et favorise le rinçage.

Il adoucit l'eau et favorise le rinçage. Eau : Elle permet de lier les ingrédients entre eux.

Étapes de préparation des pastilles de lave-vaisselle maison

Suivez ces étapes pour fabriquer vos pastilles :

Dans un récipient, mélangez 200 g de bicarbonate de soude, 200 g de cristaux de soude, 100 g d'acide citrique et 100 g de sel fin. Ajoutez progressivement environ 100 ml d'eau tout en mélangeant. Le mélange doit avoir une consistance légèrement humide, qui se tient lorsqu'on le presse entre les doigts. Remplissez des moules à glaçons ou des petits récipients avec le mélange, en tassant bien pour que les pastilles soient compactes. Laissez sécher les pastilles pendant au moins 24 heures, voire 48 heures si elles sont encore humides. Démoulez les pastilles et conservez-les dans un bocal hermétique à l'abri de l'humidité.

Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles de citron, d'orange ou de lavande pour parfumer vos pastilles. Veillez cependant à ne pas en mettre trop, car certaines huiles essentielles peuvent être irritantes pour la peau.

Utilisation et conservation des pastilles de lave-vaisselle maison

Pour utiliser vos pastilles de lave-vaisselle maison, placez-en simplement une dans le compartiment prévu à cet effet dans votre lave-vaisselle. Vous pouvez également ajouter un peu de vinaigre blanc dans le compartiment de rinçage pour un résultat encore plus brillant.

Conservez vos pastilles dans un bocal hermétique à l'abri de l'humidité pour qu'elles gardent leur efficacité. Vous pouvez également les stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

En suivant cette recette facile et économique, vous pourrez fabriquer vos propres pastilles de lave-vaisselle maison et ainsi réduire vos déchets et faire des économies. N'hésitez pas à partager cette astuce avec vos proches et à adapter la recette selon vos besoins et préférences.

