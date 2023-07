Faire face à une rupture : les phrases les plus utilisées pour dire au revoir à son partenaire

Mettre fin à une relation implique de prendre des décisions complexes et, parfois, pour savoir comment bien faire, nous regardons les couples qui nous entourent.

Il semble que, lorsqu'il s'agit de faire face à une rupture, les Espagnols suivent certains modèles, non seulement dans la manière de le faire, mais aussi lorsqu'il s'agit de choisir ce qu'il faut dire. Tous ceux qui ont vécu une rupture savent que les explications sont parfois insuffisantes et que de nombreux couples ne franchissent pas le pas, une fois l'amour passé, de peur de blesser l'autre ou de lui faire de la peine. Contre cela, nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons choisir la manière la plus aimable de le faire comme un dernier geste d'engagement envers notre partenaire.

Faire face à une rupture : les 15 phrases les plus utilisées

Dans tous les cas, il est possible que le moment arrive et que vous ne trouviez pas les mots justes. Chez VIVIR, nous avons anticipé les événements et nous avons préparé une compilation des 15 phrases que nous utilisons le plus souvent pour faire face à cette conversation :

1. “Je ne pense pas que nous soyons compatibles”

C'est peut-être l'option la plus idéale lorsque nous commençons à peine à connaître quelqu'un, mais que ce n'est pas exactement ce à quoi nous nous attendions. Espérons qu'il ou elle comprendra et sera d'accord avec nous.

2. “Je ne sais pas ce que je veux en ce moment dans ma vie.”

Il est également honnête, et l'honnêteté n'est-elle pas l'une des qualités les plus appréciées chez une personne ? Ne pas tourner autour du pot sera bénéfique à la fois pour vous et pour la personne que vous fréquentez.

3. “Nous devrions commencer à voir d'autres personnes”

Ce n'est peut-être pas le plus approprié, mais c'est l'un des plus utilisés et il ne peut pas être absent de la liste. Bien qu'on l'entende souvent dans les films, il est préférable de l'éviter si la relation implique un engagement à long terme.

4. “C'est mieux pour vous deux”

Dans les relations toxiques, sans aucun doute. Il est également important de faire son autocritique et d'être capable de voir quand une relation ne nous rend plus heureux.

5. “Je t'aime, mais cela ne suffit plus.”

Comme en toute chose, la vie nous réunit et nous sépare des personnes que nous aimons et parfois, même si nous le souhaitons, nous ne pouvons pas nous en empêcher. C'est le cas des couples à distance.

6. “Je me sens enfermé et j'ai besoin d'espace”

Cela se produit généralement au début de la vie commune ou lorsque vos cercles et vos amitiés sont communs. Expliquez-lui ce que vous ressentez et, surtout, faites-lui comprendre que vous n'êtes ni l'un ni l'autre responsables des circonstances.

7. “Il y a quelque chose qui ne va pas entre nous”

La communication est essentielle, et cette phrase peut permettre de découvrir le problème dans la relation et de voir si vous pouvez encore faire quelque chose pour le résoudre ensemble.

8. “Je traverse une période difficile”

Il y a parfois des situations qui prennent le dessus sur nous. Votre partenaire devrait comprendre, mais vous devrez peut-être être un peu plus précis, sinon vous aurez l'impression d'utiliser une phrase passe-partout.

9. “Je pense que nous devrions nous donner du temps l'un à l'autre”

L'une des blagues les plus utilisées. Parfois elle est sincère, mais parfois elle ne sert qu'à créer un halo d'espoir chez l'autre qui en réalité ne servira à rien. A vous d'en trouver la meilleure utilisation possible !

10. “Je ne me sens pas prêt à m'engager”

Eh bien non, il y a des moments où, même si nous le souhaitons, un clou n'arrache pas un autre clou. Avant d'entamer une nouvelle relation, il est important de surmonter les anciennes et de guérir, ce qui demande aussi du temps pour apprendre à être seul.

11. “Nos projets de vie sont très différents”

Les désaccords sur des questions telles que la décision d'avoir ou non des enfants, le choix du lieu de vie, etc. peuvent constituer un tournant dans l'histoire de nombreuses relations. Si vous pensez à l'avenir et que vous ne voyez qu'une immense inconnue, non, ce n'est pas ça.

12. “J'ai besoin de me concentrer sur mon travail/mes études”

Il y a des moments dans notre vie où nos aspirations professionnelles ne nous permettent pas d'être présents dans une relation de couple, même si c'est pour cette raison que vous ne voulez pas laisser la porte de votre relation complètement fermée (si l'autre personne est d'accord).

13. “Je serai toujours là pour tout ce dont tu as besoin”

Si vous avez été heureux ensemble, pourquoi devriez-vous perdre le contact ? Même en cas de rupture, faire en sorte que votre partenaire se sente soutenu et voie que vous êtes toujours là pour lui peut être très positif et vous aider à accepter la situation plus naturellement.

14. “Tu as été et tu seras une personne importante dans ma vie.”

Toutes nos relations amoureuses nous font grandir d'une manière ou d'une autre. Nous y avons partagé des confidences et des moments intimes, et le fait de confirmer à cette personne qu'elle a eu une “place importante” la fera se sentir mieux et l'aidera à prévenir de futures insécurités.

15. “Nous pouvons toujours être amis, lorsque nous sommes prêts.”

Vos relations ont changé, mais cela ne veut pas dire que vous devez vous entendre mal à partir de maintenant. L'amitié après une rupture est possible, mais elle demande des efforts de la part de chacun, et vous ne pouvez pas forcer l'autre à l'avoir s'il n'en a pas envie pour le moment. Peut-être qu'avec le temps, vous pourrez reprendre contact et forger une amitié naturelle et durable avec l'une des personnes qui vous connaît le mieux.

3.8/5 - (13 votes)