Fin du mythe des 10 000 : de nouvelles recherches établissent un chiffre révisé

Avis aux amateurs de podomètre et autres amis de la marche et de la marche toute la journée pour atteindre l'objectif de 10 000 pas par jour ou ce qui revient au même, sept kilomètres : Un tel exploit n'est plus nécessaire !

La plus grande étude scientifique réalisée à ce jour démonte le mythe des 10 000 pour placer l'objectif quotidien à seulement 3 967 pas. Avec cet objectif, le risque de mourir, quelle qu'en soit la cause, est réduit chaque jour et les bienfaits pour la santé commencent à se faire sentir.

Réduit les décès dus aux maladies cardiovasculaires

De plus, cette recherche montre qu'il faut moins de 4 000 pas par jour pour réduire significativement les décès toutes causes confondues, et encore moins pour réduire les décès dus aux maladies cardiovasculaires. Au lieu de cela, un mode de vie sédentaire peut contribuer à une augmentation des maladies cardiovasculaires et à une vie plus courte.

Par âge

L'étude menée par l'Université John Hopkins assure que chez les personnes de 60 ans ou plus, la réduction du risque de décès était inférieure à l'observateur chez les personnes plus jeunes. Chez les adultes plus âgés, une réduction de 42 % du risque a été observée chez ceux qui marchaient de 6 000 à 10 000 pas par jour, tandis qu'il y avait une réduction de risque de 49 % chez les jeunes adultes qui marchaient de 7 000 à 13 000 pas par jour.

Le temps au lieu des étapes

Pour l'OMS, la question n'est pas le nombre de pas que nous faisons chaque jour, mais le temps passé en activité physique chaque jour, qui varie selon la tranche d'âge. Pour les adultes âgés de 18 à 64 ans, l'agence recommande au moins 150 minutes par semaine d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité vigoureuse.

La plus grande étude scientifique réalisée à ce jour démonte le mythe des 10 000 pour placer l'objectif quotidien à seulement 3 967 pas. Avec cet objectif, le risque de mourir, quelle qu'en soit la cause, est réduit chaque jour et les bienfaits pour la santé commencent à se faire sentir.

Les scientifiques de la prestigieuse université John Hopkins aux États-Unis ont eu la collaboration de 226 889 personnes pour l'expérience qui ont participé à 17 essais différents à travers le monde et ont montré que les chances de mourir de n'importe quelle cause diminuent de 15 % tous les 1000 pas supplémentaires qu'une personne marche. Et une augmentation de 500 pas par jour a été associée à une réduction de 7 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

L'étude, publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology et dirigée par Maciej Banach, professeur à la Johns Hopkins University School of Medicine, confirme que “plus vous marchez, mieux c'est”, déclare Banach.

Les bienfaits de la marche se manifestent aussi bien chez les hommes que chez les femmes, quel que soit leur âge et que vous viviez dans une région tempérée, subtropicale ou subpolaire du monde, ou dans une région aux climats mixtes.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'activité physique insuffisante est la quatrième cause de décès dans le monde, avec 3,2 millions de décès par an liés à l'inactivité physique.

Ce qui est certain, c'est qu'il y a de nombreux avantages à se promener quotidiennement. De la libération d'endorphines, l'amélioration de la santé cardiaque, le renforcement du système immunitaire à la prévention des maladies cardiovasculaires, du cancer et du diabète.

Résumé

Réduire le risque de décès, en particulier des maladies cardiovasculaires, est possible en marchant moins que l'objectif de 10 000 pas par jour. Selon une étude de l'Université John Hopkins, marcher environ 3 967 pas par jour suffit pour bénéficier des bienfaits pour la santé. Cette recherche a également montré que chaque augmentation de 500 pas par jour était associée à une réduction de 7 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires. Il est donc important de bouger régulièrement pour prévenir les maladies et prolonger la durée de vie.

3.8/5 - (13 votes)