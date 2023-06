Fini les moustiques : Découvrez le nouveau rideau magique d’Ikea

Le grand géant du mobilier suédois, IKEA, est de retour avec une innovation qui promet de rendre nos étés plus agréables.

En effet, en plein coeur de l'été, l'enseigne dévoile un rideau révolutionnaire qui permet de dire adieu aux moustiques tout en restant élégant. Un produit indispensable si vous rêvez de profiter de la fraîcheur de la nuit sans craindre l'invasion des nuisibles.

Ce nouvel accessoire, loin d'être une simple moustiquaire, est “un allié décoratif pour la maison tout en assurant une protection contre les moustiques”. Baptisé LILL, ce rideau blanc, élégant et fonctionnel, vous offre la possibilité de garder vos fenêtres ouvertes en toute tranquillité. Grâce à sa fine maille, il empêche les moustiques d'entrer tout en laissant entrer la lumière. Sa transparence délicate n'entrave en aucun cas votre intimité.

Un choix respectueux de l'environnement : le rideau LILL

Dans la lignée de sa politique écoresponsable, IKEA a conçu le rideau LILL à partir de polyesters recyclés. Cela lui confère une légèreté tout en respectant l'environnement. Attention cependant lors de son entretien, le rideau nécessite un soin particulier. Il est recommandé de le laver à la machine à 30 degrés et de le laisser sécher à l'air libre. Oubliez le sèche-linge au risque d'abimer sa structure fine et délicate.

Même s'il peut perdre du volume au fil du temps, le rideau LILL devrait toujours jouer son rôle protecteur contre les moustiques. Et si vous avez besoin de le repasser, veillez à utiliser un fer à très basse température pour ne pas endommager ses fines mailles.

Un rideau anti-moustique accessible à tous

La bonne nouvelle ne s'arrête pas là. En effet, le rideau LILL est proposé au prix très abordable de 4,99 euros seulement ! Cela comprend 2 pièces mesurant 280 cm de large pour 250 cm de long. De plus, le tissu peut être coupé à la longueur que vous souhaitez, sans nécessiter un ourlet. Une fois votre rideau anti-moustique en main, il ne vous reste plus qu'à l'accrocher sur votre tringle !

Que vous préfériez faire vos achats en ligne ou en magasin, le rideau LILL est d'ores et déjà disponible sur le site internet de la marque et en magasin. Ne manquez pas cette chance de passer un été sans moustiques et avec style grâce à IKEA.

3.8/5 - (13 votes)