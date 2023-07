Finissez-en avec les taches jaunes sur vos oreillers grâce à cette astuce infaillible !

Les oreillers sont souvent négligés lorsqu'il s'agit de nettoyer la maison, mais ils sont en réalité l'un des éléments qui doivent être entretenus régulièrement. Sans un nettoyage approprié, ils peuvent être une source de bactéries et de saleté. De plus, nous sommes en contact avec eux tous les jours et ils nous aident à nous endormir.

En plus de laver les taies d'oreiller et d'aérer la couette, il est essentiel de nettoyer les oreillers eux-mêmes. Au fil du temps, ils peuvent développer des taches jaunes, même si elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Pour maintenir vos oreillers propres et en bon état, il est recommandé de les laver régulièrement.

L'astuce définitive pour enlever les taches jaunes des oreillers

Avant de procéder au nettoyage de vos oreillers, il est important de vérifier l'étiquette de lavage pour connaître leur composition. En fonction du type d'oreiller, le processus de nettoyage peut varier. Certains oreillers peuvent être lavés en machine, tandis que d'autres nécessitent un nettoyage à la main.

Si votre oreiller peut être lavé en machine, utilisez un détergent spécifique pour les fibres synthétiques et lavez-le à une température de 60 °C avec deux cycles d'essorage. Cette température élevée permettra de tuer les acariens. Cependant, si vos oreillers présentent des taches jaunes tenaces, nous vous recommandons d'utiliser l'astuce suivante.

Utilisez du vinaigre et du bicarbonate de soude pour blanchir vos oreillers

Cette astuce est très efficace pour éliminer les taches jaunes et rendre vos oreillers blancs comme neufs. Commencez par humidifier l'oreiller avec de l'eau tiède. Ensuite, ajoutez deux tasses de vinaigre blanc et laissez reposer pendant 30 à 60 minutes.

Si cela ne suffit pas, mélangez du bicarbonate de soude et du vinaigre et appliquez ce mélange sur toute la tache. Laissez agir pendant une demi-heure, puis rincez à l'eau.

Autres méthodes pour enlever les taches jaunes des oreillers

Si les méthodes précédentes ne donnent pas les résultats escomptés, vous pouvez essayer d'autres astuces maison pour redonner de la blancheur à vos oreillers.

Eau chaude et citron

Faites bouillir de l'eau dans un grand récipient et ajoutez-y le jus d'un citron. Plongez les oreillers dans l'eau et assurez-vous qu'ils sont complètement immergés. Laissez-les reposer pendant environ deux heures, puis lavez-les avec un détergent.

Peroxyde d'hydrogène et citron

Ce mélange est puissant pour éliminer toutes sortes de taches. Mélangez du peroxyde d'hydrogène et du citron dans un récipient séparé. Immergez l'oreiller pendant au moins une heure, puis mettez-le dans la machine à laver avec le programme habituel.

Bicarbonate de soude et huile essentielle d'arbre à thé

Cette méthode utilise un détergent sec qui aide à éliminer les taches jaunes et à prévenir la formation de champignons, d'acariens et de bactéries. Mélangez du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle d'arbre à thé, puis appliquez ce mélange sur les oreillers. Laissez agir pendant au moins 45 minutes, frottez avec une brosse et retirez les résidus.

N'oubliez pas de suivre régulièrement ces astuces pour maintenir vos oreillers propres et en bon état. Vous dormirez mieux et éviterez les problèmes de santé liés à la saleté et aux bactéries. Alors, n'oubliez pas de prendre soin de vos oreillers et profitez d'une bonne nuit de sommeil !

