Goldie Hawn dévoile enfin la raison pour laquelle elle n’a jamais épousé Kurt Russell

Depuis 40 ans, Goldie Hawn et Kurt Russell sont en couple, démontrant leur relation solide et durable.

Cependant, malgré les nombreuses interviews dans lesquelles le couple a été interrogé sur le secret de leur longévité, une question revient sans cesse : pourquoi ne se sont-ils jamais mariés ? Dans une nouvelle interview, Goldie Hawn a expliqué la principale raison pour laquelle elle et Russell n'ont jamais envisagé de lier officiellement le nœud.

Un mariage synonyme de complications

Lors d'une interview avec le journaliste Chris Wallace de CNN, Goldie Hawn a été questionnée sur le fait qu'elle et Kurt Russell ne se soient jamais mariés. Elle a répondu de manière franche et directe : “Pourquoi devrions-nous nous marier ? N'est-ce pas une meilleure question ?”. Pressée d'expliquer sa réponse, la star de 77 ans a expliqué les raisons qui les ont poussés à ne jamais se marier : “Parce que nous étions mariés. Et parce que quand ça ne marche pas, ça finit par être une grosse affaire. Quelqu'un doit posséder quelque chose. C'est toujours moche. Quelqu'un a de jeter un coup d'œil et de dire, combien, combien de divorces sont amusants ? Combien de divorces ne coûtent pas d'argent ? Combien de divorces vous font même détester la personne plus qu'avant ? Combien de divorces ont blessé des enfants ?”

Chris Wallace a souligné que Goldie Hawn et Kurt Russell étaient ensemble depuis 40 ans, ce qui signifie que le divorce ne semble pas être un problème pour eux. Goldie Hawn a alors répliqué avec humour : “Eh bien, comment saviez-vous cela alors ?”. Elle a partagé un extrait de cette interview sur son compte Instagram, légendant le post : “On me demande les choses les plus folles ! (Je t'aime Chris)” avec un emoji riant.

Des expériences passées qui ont influencé leur décision

La décision de Goldie Hawn et Kurt Russell de ne pas se marier est également influencée par leurs expériences passées. Avant de commencer leur relation, Goldie Hawn avait été mariée deux fois. Elle a été mariée à l'acteur et réalisateur Gus Trikonis de 1969 à 1976, puis au chanteur et acteur Bill Hudson de 1976 à 1982, avec qui elle a eu deux enfants, les acteurs Kate et Oliver Hudson. De son côté, Kurt Russell a été marié à l'actrice Season Hubley de 1979 à 1983, avec qui il a un fils prénommé Boston Russell. Ces mariages précédents ont sans doute contribué à façonner leur point de vue sur le mariage.

En 2015, lors de son apparition dans l'émission britannique Loose Women, Goldie Hawn avait déjà expliqué que le fait d'être célibataire lui donnait l'impression de choisir consciemment de poursuivre sa relation avec Kurt Russell. Elle avait déclaré : “Nous avons déjà été mariés, ça n'a pas marché. Alors pourquoi recommencer ? Le mariage finit par être un accord commercial, car à la fin d'un mariage, qu'il soit long ou court, quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un. L'argent peut détruire les gens.”

Une relation basée sur l'indépendance

Dans l'interview avec Chris Wallace, Goldie Hawn a également partagé son point de vue sur les relations en général. Selon elle, les relations sont difficiles et tumultueuses, avec des obstacles à surmonter. C'est pourquoi il est important de rester indépendant et d'avoir une pensée indépendante. Elle a expliqué : “Donc je pense, vous savez, qu'en fin de compte, rester indépendant avec une pensée indépendante est important, afin que vous puissiez vous accrocher à vous-même et que vous puissiez réellement avoir ce sentiment.”

Malgré leur décision de ne pas se marier, Goldie Hawn et Kurt Russell sont depuis plus de quatre décennies un exemple de relation amoureuse solide et durable à Hollywood.

3.8/5 - (13 votes)