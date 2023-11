Guide interactif : comment utiliser votre téléphone pour faire apparaître des animaux virtuels ?

Découvrez comment transformer votre téléphone en véritable ménagerie virtuelle grâce à notre guide interactif !

Les applications de réalité augmentée pour découvrir des animaux virtuels

La réalité augmentée permet d'ajouter des éléments virtuels dans notre environnement réel. Grâce à cette technologie, il est possible de faire apparaître des animaux virtuels sur votre téléphone. Plusieurs applications sont disponibles pour vous permettre de vivre cette expérience ludique et éducative :

Pokémon GO : l'application phare de Niantic qui a popularisé la réalité augmentée en 2016. Elle vous permet de capturer des Pokémon dans le monde réel.

Google AR Animals : une fonctionnalité de Google qui vous permet d'afficher des animaux en 3D et en réalité augmentée directement depuis les résultats de recherche.

ZooKazam : une application éducative qui propose une large variété d'animaux en réalité augmentée, accompagnés d'informations sur leur habitat, leur alimentation et leur mode de vie.

Chacune de ces applications offre une expérience unique et vous permettra de découvrir des animaux virtuels de manière ludique et interactive. Pour profiter pleinement de ces expériences, il est important de disposer d'un téléphone compatible avec la réalité augmentée et d'une connexion Internet stable.

Comment utiliser Pokémon GO pour capturer des animaux virtuels ?

Pokémon GO est une application mobile qui utilise la réalité augmentée pour vous permettre de capturer des Pokémon dans le monde réel. Pour commencer à jouer, il vous suffit de suivre ces étapes :

Téléchargez l'application Pokémon GO sur votre téléphone depuis l'App Store ou Google Play. Créez un compte et personnalisez votre avatar. Activez la réalité augmentée en appuyant sur l'icône en forme de caméra située en haut à droite de l'écran. Explorez votre environnement pour trouver des Pokémon et appuyez sur eux pour lancer un combat. Utilisez des Poké Balls pour capturer les Pokémon affaiblis.

En capturant des Pokémon, vous gagnerez de l'expérience et pourrez ainsi progresser dans le jeu. N'oubliez pas de visiter les PokéStops pour récupérer des objets utiles et participer à des événements spéciaux pour capturer des Pokémon rares.

Comment utiliser Google AR Animals pour afficher des animaux en réalité augmentée ?

Google AR Animals est une fonctionnalité de Google qui vous permet d'afficher des animaux en 3D et en réalité augmentée directement depuis les résultats de recherche. Pour utiliser cette fonctionnalité, suivez ces étapes :

Ouvrez l'application Google ou le navigateur Chrome sur votre téléphone. Effectuez une recherche sur un animal (par exemple, “tigre”). Si l'animal est disponible en réalité augmentée, vous verrez une option “Voir en 3D” ou “Voir dans votre espace” dans les résultats de recherche. Appuyez sur cette option pour afficher l'animal en 3D et en réalité augmentée. Vous pouvez manipuler l'animal en le faisant pivoter, en le déplaçant ou en le redimensionnant.

Google AR Animals propose une large variété d'animaux, allant des animaux domestiques aux animaux sauvages, en passant par les espèces préhistoriques et les créatures mythologiques. Cette fonctionnalité est idéale pour apprendre de manière ludique et interactive.

Comment utiliser ZooKazam pour découvrir des animaux en réalité augmentée ?

ZooKazam est une application éducative qui propose une large variété d'animaux en réalité augmentée. Pour utiliser cette application, suivez ces étapes :

Téléchargez l'application ZooKazam sur votre téléphone depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application et choisissez un animal parmi la liste proposée. Pointez la caméra de votre téléphone vers une surface plane et appuyez sur l'écran pour faire apparaître l'animal en réalité augmentée. Vous pouvez interagir avec l'animal en le touchant ou en utilisant les options disponibles à l'écran.

ZooKazam propose également des informations sur chaque animal, telles que son habitat, son alimentation et son mode de vie. Cette application est parfaite pour les enfants et les adultes curieux de découvrir le monde animal de manière ludique et immersive.

En suivant ce guide interactif, vous pourrez transformer votre téléphone en véritable ménagerie virtuelle et découvrir des animaux de manière ludique et éducative. N'hésitez pas à explorer ces applications et à partager vos expériences avec vos amis et votre famille !

