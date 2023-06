Guide pratique : comment profiter des festivals avec vos enfants

À l'approche de l'été, les premières programmations sont en cours de finalisation et les amateurs de musique et de loisirs en plein air commencent à se procurer des billets pour les festivals et les concerts. Il y a cependant des fans à la retraite qui, une fois qu'ils ont des enfants, renoncent à ces projets fantastiques.

Pour eux, nous avons une bonne nouvelle : ces événements sont de plus en plus adaptés à tous les publics, et il y a aussi de la place pour les plus petits. Aller à un festival avec nos enfants peut être l'occasion de partager un projet différent en famille et de les rapprocher de nos goûts.

Pour éviter les imprévus et s'assurer quelques jours de plaisir avec eux, voici quelques conseils à ne pas négliger :

Choisir le bon festival

Il s'agit de choisir celui qui est prêt à accueillir des enfants et qui le précise sur ses pages officielles. Il est également important de le choisir en tenant compte du type de public et de l'âge des enfants.

Dans certains festivals, comme les Chorégies d'Orange ou le Festival d'Aix-en-Provence, l'entrée est gratuite pour les enfants jusqu'à 14 ans et 8 ans respectivement, ce qui constitue une excellente incitation pour toute la famille à assister à ces concerts sans avoir à dépenser beaucoup d'argent.

Dans ce cas, ils doivent toujours être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux. D'autres festivals, comme les Rencontres musicales d'Évian, ont également intégré récemment des espaces pour les enfants avec des ateliers, des jeux et des spectacles conçus pour les plus petits.

La sécurité avant tout

La première chose est fondamentale et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux parents ne prennent pas la décision d'accompagner leurs enfants à ces événements. Tout événement de ce type fait l'objet de protocoles spéciaux pour gérer la perte éventuelle de mineurs.

Les parents peuvent demander des bracelets pour inscrire leur numéro de téléphone et les identifier, et, comme la communication est essentielle, les téléphones doivent être chargés à tout moment (et, si cela est autorisé, des batteries rechargeables et des talkies-walkies pour les cas d'urgence).

Toutes les précautions sont insuffisantes lorsqu'il s'agit de nos enfants. C'est pourquoi il est également important d'expliquer à vos enfants comment ils doivent agir s'ils se perdent ou rencontrent des inconnus, et de convenir d'un point de rencontre où vous pourrez les retrouver.

Planifiez le séjour et l'emploi du temps de votre enfant

Après avoir choisi le festival, il est temps de décider entre le camping et l'hébergement. Le premier, en plus d'être plus accessible, permettra à nos enfants de vivre une expérience plus proche de la nature et ils la vivront comme une aventure à part entière.

Si nous optons pour un hôtel ou un appartement, nous bénéficierons de plus de confort et nous n'aurons pas de restrictions en ce qui concerne l'apport de bagages, de jouets et de loisirs pour eux.

Il est également essentiel d'organiser les programmes de chaque jour. Il n'y a rien de plus familier que d'emporter une liste avec les choses que nous voulons faire (même si ce n'est pas grave si nous ne nous y tenons pas, il s'agit d'une expérience à déconnecter) afin que rien d'imprévu ne vienne mettre un terme à notre plaisir.

Il est important que cette planification soit équilibrée afin de ne pas fatiguer les plus petits, et que nous tenions compte du temps qu'il fera pendant les jours de notre séjour.

Assurer un régime alimentaire adéquat

Santé et festival ne semblent pas aller de pair, mais il est essentiel d'essayer de manger le plus sainement possible afin d'avoir suffisamment d'énergie et de prendre soin de sa santé, surtout s'il s'agit d'un festival de plusieurs jours.

Bien que presque tous les festivals autorisent l'accès au site avec de la nourriture pour enfants, il est préférable de lire les conditions d'achat des billets et, en cas de doute, de contacter les organisateurs.

Parmi les aliments les plus courants lors de ces événements, outre les sandwichs, on trouve des coupes de riz et de quinoa, des fruits frais ou du gazpacho, et des légumes secs cuits à inclure dans nos salades.

Écoutez leurs demandes et profitez-en

Tout comme nous, les enfants veulent s'amuser et profiter au maximum de leur premier festival. Nous devons veiller à ce qu'ils soient à l'aise, en les protégeant du soleil avec des chapeaux et de la crème solaire, en portant des bouchons d'oreille pour les isoler du bruit et en évitant les foules indésirables.

En outre, lors de ces événements, il y a souvent des grandes roues et d'autres attractions sur lesquelles ils voudront probablement monter. Il est important de s'occuper d'eux, de respecter leurs moments de repos et d'adapter l'organisation pour qu'ils fassent également partie de l'expérience.

Avec tous ces conseils, il ne reste plus qu'à profiter de notre rendez-vous festivalier avec les rois de la maison, et à prendre beaucoup de photos pour que ce moment reste gravé dans les mémoires.

