Guide pratique pour voyager avec votre chat en train cet été

Voyager avec son chat peut sembler un défi de taille, mais avec une bonne préparation, cela peut être beaucoup plus facile qu'il n'y paraît.

Que vous optiez pour un trajet en train, il est important de savoir à quoi vous attendre et de prendre toutes les précautions nécessaires pour que votre chat voyage en toute sécurité et confortablement.

Préparation pour le voyage

Avant de vous lancer dans l'aventure avec votre chat, il est essentiel de vous préparer correctement. Le sac de transport que vous choisissez doit être suffisamment large et rigide, afin d'éviter que votre chat ne le déchire s'il se sent anxieux. En outre, il est important de vérifier les conditions spécifiques de chaque compagnie ferroviaire, car elles peuvent varier, surtout si vous voyagez à l'étranger.

Il est également essentiel de vous assurer que votre chat est en ordre sur le plan médical. Assurez-vous qu'il est vacciné et vermifugé, et qu'il possède une puce électronique pour pouvoir le localiser en cas de besoin. De plus, chaque compagnie aérienne a ses propres exigences en matière de voyager avec des animaux de compagnie, il est donc impératif de les lire attentivement.

Voyager avec son chat sur Renfe

Selon le type de train que vous prenez, les exigences de Renfe peuvent varier. Voici les principales :

AVE, AVE International (Espagne-France) et longue distance : Vous pouvez voyager avec votre chat jusqu'à 10 kg, à condition qu'il soit dans une cage ou un sac de transport dont les dimensions maximales sont de 60x35x35 cm. Un maximum d'un animal de compagnie par personne est autorisé, à condition d'acheter un billet spécifique pour votre animal.

Avlo : Les animaux de compagnie pesant jusqu'à 10 kg sont autorisés dans ce type de train, à condition qu'ils aient leur propre billet, ne prennent pas de place assise et voyagent dans un panier ne dépassant pas les dimensions mentionnées précédemment.

Moyenne distance et Avant : Les conditions pour voyager avec votre chat dans ces trains sont les mêmes, mais le coût du billet spécifique pour votre chat sera de 25 % du tarif général.

Voyager avec son chat en Ouigo

Pour les voyages en train à grande vitesse avec Ouigo, voici les exigences à prendre en compte :

Votre chat doit peser jusqu'à 10 kg.

Il doit voyager dans une cage de transport rigide et étanche avec des dimensions maximales de 60x35x35 cm. La cage doit être placée sous le siège ou sur vos genoux.

Votre chat doit avoir au moins 12 semaines pour voyager.

Il doit être correctement identifié avec une puce électronique.

Les animaux voyageant avec Ouigo ne doivent présenter aucun type de blessure et doivent être vermifugés et vaccinés.

Conseils pour voyager avec votre chat

Voyager avec un chat peut sembler stressant, mais avec quelques conseils, vous pouvez rendre le voyage beaucoup plus agréable pour vous et votre félin.

La première étape consiste à habituer votre chat à la cage de transport. Il est important qu'il ne la voie pas comme un outil de torture, mais comme un endroit sûr et familier. Pour cela, laissez la cage accessible à votre chat pendant plusieurs semaines avant le voyage, en y plaçant de la nourriture ou une friandise pour qu'il s'y habitue.

Pour rendre le voyage plus confortable pour votre chat, vous pouvez utiliser des phéromones, telles que les sprays Feliway. Ces produits aident les chats à se sentir plus à l'aise et apaisés pendant les déplacements. De plus, il est recommandé de mettre votre animal dans un harnais attaché à l'intérieur du transporteur pour éviter les accidents en cas d'ouverture accidentelle de la porte.

Pendant le voyage, gardez un œil attentif sur votre chat pour vous assurer qu'il va bien. Si le trajet est long, assurez-vous que sa cage de transport dispose d'un espace pour lui donner de l'eau. N'hésitez pas à lui parler doucement et à le caresser pour le rassurer pendant le voyage.

Une fois arrivé à destination, prenez quelques précautions pour que votre chat se sente à l'aise dans son nouvel environnement. Veillez à ce qu'il ait un bac à litière et de l'eau fraîche à disposition. Laissez-le sortir de la cage à son rythme et ne le forcez pas à explorer s'il ne s'y sent pas prêt.

Voyager avec un chat en train peut sembler compliqué, mais avec une bonne préparation et en suivant ces conseils, vous pouvez rendre le voyage beaucoup plus agréable pour vous et votre animal de compagnie. Assurez-vous de respecter les exigences des compagnies ferroviaires et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le confort et la sécurité de votre chat pendant le voyage.

