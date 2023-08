Harvard révèle trois méthodes simples pour accroître le bonheur au quotidien

La recherche du bonheur est l'un des grands défis de notre espèce. Même si cela semble subjectif, plusieurs études ont montré qu'en réalité, cela dépendait essentiellement de facteurs bien définis.

Des scientifiques de la prestigieuse université Harvard ont mené une des études la plus longue de l'histoire, suivant plus de 700 jeunes depuis 1938 : l'étude sur le développement des adultes. Ils ont découvert que le secret du bonheur résiderait dans un environnement sain et des relations de qualité. Mais d'autres facteurs clés peuvent aussi contribuer au bonheur, comme le fait de faire du sport et de profiter des petits plaisirs de la vie. Voyons en détail ces 3 secrets du bonheur selon Harvard.

Faire du sport

Les experts mettent en avant la pratique du sport, notamment en extérieur, comme premier facteur de bonheur. “L'air frais et l'exercice sont une puissante combinaison qui améliore l'humeur. La marche, le vélo, la course et d'autres activités aérobiques libèrent des hormones améliorant l'humeur qui peuvent réduire le stress et donner un sentiment de bien-être”, explique l'équipe.

De plus, l'exercice augmente le niveau de sérotonine, une hormone connue pour contribuer au bien-être. Des niveaux plus élevés de sérotonine sont associés à une meilleure humeur. En fait, une étude a montré que seulement 90 minutes d'activité par semaine entraînaient des améliorations de l'humeur comparables à celles des antidépresseurs. Lorsqu'il est associé à des médicaments, l'exercice peut même aider les troubles de l'humeur qui résistent à d'autres traitements.

Concernant le temps consacré à ce sport, les chercheurs recommandent de faire au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée cinq jours par semaine, ou 20 minutes vigoureuses trois fois par semaine.

Les petits plaisirs

Le bonheur se trouve dans des choses aussi simples que les petits plaisirs du quotidien. C'est ce que défendent les experts : « concentrez-vous sur les petits événements quotidiens de la même manière que sur les grands, comme le jour d'un mariage, la naissance d'un enfant ou des vacances reposantes. Après tout, ce sont ces petits moments » ceux qui constituent la majorité de votre vie”, se souviennent-ils.

Ils fournissent d'autres exemples de plaisirs simples : « Savourez le temps que vous passez à jardiner (oui, les plantes en pot comptent) ou à vous asseoir devant une fenêtre ensoleillée avec une tasse de thé. Mettez une musique énergisante. Riez en famille ou entre amis tout en dégustant un bon repas. Blottissez-vous sous une couverture moelleuse avec un bon livre ou un podcast à savourer. Ils se souviennent enfin de l'importance de célébrer les réalisations, même si elles sont très petites.

Allégez le fardeau du choix

Même si on a tendance à penser qu'il est préférable de choisir parmi une large gamme, avoir des options plus limitées est moins inquiétant. “Le bonheur dépend en partie des choix – après tout, il serait très stressant de ne pas avoir le moindre contrôle sur sa vie. Cependant, des recherches ont montré que les personnes qui ont plus de choix ont plus de chances de le regretter”, précisent les experts. Devoir prendre de nombreuses décisions tout au long de la journée peut être libérateur.

Au moment de choisir, n'hésitez pas à appliquer des conseils de base : « Pensez que si une décision n'a pas de conséquences importantes, vous limiterez le temps dont vous disposez pour choisir ou vous vous donnerez moins d'options.

Ne vous permettez pas de douter de la décision une fois prise. Gardez vos délibérations intenses pour des questions plus importantes et de plus grande portée. Cependant, même lorsque vous prenez ces décisions, essayez d'éviter de regarder en arrière”, concluent les chercheurs.

