Hydratation : pourquoi il est crucial de boire de l’eau toutes les deux heures

Les personnes âgées : comment les aider à survivre à la chaleur extrême ?

Protégeons nos aînés

Les températures grimpent et l'été bat son plein en Espagne. Malheureusement, cette chaleur extrême peut être dangereuse, surtout pour les personnes âgées. En effet, en raison de leur sensibilité accrue, elles sont plus vulnérables aux coups de chaleur et à la déshydratation. Il est donc primordial de prendre des mesures pour les protéger et les aider à rester en bonne santé pendant cette période.

Une perception réduite de la chaleur

Les personnes âgées ont souvent une sensation de chaleur réduite. Cela signifie qu'elles ont du mal à ressentir quand elles ont chaud et à se protéger adéquatement. De plus, certaines conditions médicales, telles que les maladies chroniques et neurodégénératives, ainsi que certains médicaments, peuvent favoriser la déshydratation chez les personnes âgées. Il est donc crucial de leur apporter une attention particulière.

L'hydratation, une priorité

Pour aider les personnes âgées à rester hydratées, il est recommandé de boire au moins un litre et demi d'eau par jour, même si elles n'ont pas soif. Il est préférable de boire de petites gorgées régulièrement tout au long de la journée. Il est également important de surveiller leur consommation d'eau, car elles ont souvent peu de sensation de soif. Enfin, il est conseillé d'éviter les boissons contenant de la caféine, de l'alcool ou des sucres ajoutés.

Éviter les heures les plus chaudes

Pour prévenir les coups de chaleur, il est essentiel d'éviter les heures les plus chaudes de la journée, c'est-à-dire entre midi et six heures du soir. Il est également recommandé de se protéger du soleil en utilisant des chapeaux, des casquettes ou des visières. Ces précautions sont particulièrement importantes pour les personnes âgées qui voyagent en voiture, car elles sont exposées à des changements brusques de température à l'entrée et à la sortie des véhicules.

Des vêtements adaptés

Afin de minimiser l'inconfort causé par les températures élevées, il est conseillé de porter des vêtements légers et respirants. Les tissus en lin ou en coton sont idéaux pour permettre une bonne circulation de l'air et réduire la sensation de suffocation. Il est important de veiller à ce que les vêtements soient amples et confortables.

Une alimentation hydratante

Pour maintenir une bonne hydratation, il est recommandé d'augmenter la consommation de fruits et légumes, qui contiennent beaucoup d'eau. Il est également préférable de privilégier les plats légers et faciles à digérer, tels que les poissons, plutôt que les plats lourds qui nécessitent un long processus de digestion. Une alimentation équilibrée et hydratante contribue à garder les personnes âgées en forme pendant la période estivale.

Un environnement frais

Pendant les heures les plus chaudes de la journée, il est conseillé de rester à l'intérieur pour éviter les fortes chaleurs. Cependant, il est important de maintenir une température agréable à l'intérieur de la maison pour éviter l'inconfort causé par la chaleur. Il est recommandé d'aérer la maison tôt le matin, de fermer les fenêtres pendant les heures de chaleur intense, et de les rouvrir en fin d'après-midi et le soir lorsqu'il fait un peu plus frais. Si possible, l'utilisation d'un climatiseur peut également aider, mais il est recommandé de ne pas régler la température en dessous de 23 degrés Celsius.

Protéger sa peau du soleil

La peau des personnes âgées est plus fragile et nécessite une protection accrue contre les rayons du soleil. Il est donc essentiel d'utiliser une crème solaire avec un facteur de protection d'au moins 20 FPS, de l'appliquer généreusement 30 minutes avant de sortir et de renouveler l'application régulièrement. Il est également recommandé de porter des lunettes de soleil offrant une protection à 100 % contre les rayons ultraviolets et le rayonnement bleu visible.

Surveiller la tension artérielle

Enfin, il est important de surveiller régulièrement la tension artérielle des personnes âgées pendant les périodes de chaleur intense. La chaleur peut avoir un impact sur leur tension artérielle, ce qui peut entraîner des complications. Une surveillance régulière permet de prévenir ces effets néfastes et de prendre les mesures nécessaires en cas de problème.

En suivant ces conseils simples, vous pouvez contribuer à protéger les personnes âgées de votre entourage contre les effets néfastes de la chaleur extrême. N'oubliez pas que chaque geste compte et qu'il est important d'être attentif aux besoins et aux limites de nos aînés. Passer un été en bonne santé et en toute sécurité est à la portée de tous.

