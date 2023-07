Impact du café sur la santé : Découvrez combien de tasses vous devriez boire par jour

Nous en prenons tous les jours, soit parce que nous aimons profiter de sa saveur, soit parce que nous en avons besoin pour commencer la journée avec un surplus d'énergie. Le café est l'une des boissons les plus populaires au monde, et il peut nous apporter de grands bienfaits, mais sa consommation excessive peut aussi avoir des effets nocifs sur notre santé.

Le café fait partie de la routine des Français, et pour beaucoup d'entre nous il nous accompagne du petit matin jusqu'au milieu de l'après-midi. La vérité est que nous ferions bien de le prendre, car sa consommation modérée a été liée à une durée de vie plus longue, selon des études telles que celle préparée par l'American Heart Association.

Avant de tirer des conclusions, nous devons souligner que la quantité que chaque personne peut consommer sans nuire à sa santé dépend de facteurs tels que la génétique, l'âge et, bien sûr, le type de café préparé.

La dose de caféine variera par exemple selon que l'on opte pour un café au lait ou un seul, ainsi que la quantité de sucre et d'édulcorants que l'on ajoute à notre boisson.

[Así actúa la cafeína en tu cerebro: en 15 minutos hace efecto y dura horas]

Cependant, si nous parlons en termes généraux, la Journal américain de nutrition clinique veille à ce que sa consommation soit maîtrisée. Boire une tasse de café, c'est-à-dire environ 100 milligrammes de caféine par jour n'aura pas de grands effets, même si pour beaucoup, cela suffira dans leur mission de rester éveillé.

En ce sens, ce premier café que nous buvons ne prendra que 15 minutes pour commencer à agir, en augmentant le rythme cardiaque et la tension artérielle, et ses effets resteront avec nous jusqu'à six heures.

Si nous buvons 2 tasses par jour, expliquent-ils dans le magazine, nous aiderons le corps à inhiber l'activité de l'adénosine. Selon le Vidéo de discussion TED Selon le chercheur Hanan Qasin, la caféine est capable de bloquer les molécules qui induisent le sommeil.

Existe-t-il la dose idéale ?

L'Organisation Mondiale de la Santé nous dit qu'on peut en consommer au maximum 3 tasses par jour sans que le café ne présente de risque pour l'organisme.

Il existe déjà de nombreuses études avec lesquelles la science a fixé la dose idéale pour accélérer le métabolisme à 400 milligrammes, prévenir la survenue d'accidents vasculaires cérébraux et réduire la mortalité prématurée, un chiffre qui coïncide également avec celui recommandé par les chercheurs du Université Semmelweis de Budapest.

Quand la caféine nous fait du mal

Mais… Que se passe-t-il si nous dépassons cette limite ? Il semble qu'aller à 4 cafés, c'est quand on commence à rencontrer un problème, puisque là ça cesserait d'avoir un effet protecteur sur la santé cardiovasculaire, provoquant le contraire. Il est important de ne pas dépasser ces montants, surtout pour les hommes, qui ont 5 cafés. De leur côté, ceux qui boivent 6 tasses de café ou plus par jour ont un risque de démence de 53 % par rapport à ceux qui boivent moins. C'est ainsi qu'ils l'alertent d'un étude publiée dans Nutritional Neuroscience basée sur la théorie selon laquelle une consommation excessive pourrait être à l'origine de la réduction du volume cérébral.

Au-delà des sommes

En plus de cela, il faut savoir que ça compte aussi quand il s'agit de modérer notre consommation de café. Les experts recommandent de l'éviter en fin d'après-midi, car son effet pourrait causer des problèmes d'insomnie et nous perturber la nuit.

De même, les femmes enceintes et celles qui souffrent de variations génétiques et de problèmes cardiovasculaires devraient essayer de réduire leur consommation et opter pour d'autres alternatives comme le café ou le thé décaféiné, également connu pour être un grand allié contre le sommeil.

3.8/5 - (13 votes)