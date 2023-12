Impressionnez vos invités avec ces 3 recettes simples de verrines salées pour Noël

Envie de surprendre vos convives lors du repas de Noël ? Découvrez ces 3 recettes de verrines salées faciles et rapides à réaliser pour épater vos invités et régaler leurs papilles.

Verrines de saumon fumé, fromage frais et concombre

Pour commencer, voici une recette fraîche et légère qui ravira les amateurs de saumon fumé. Pour réaliser cette verrine, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

200 g de saumon fumé

150 g de fromage frais (type Philadelphia ou Saint Môret)

1 concombre

Jus de citron

Aneth

Sel et poivre

Commencez par couper le concombre en petits dés et le saumon fumé en fines lamelles. Dans un bol, mélangez le fromage frais avec un peu de jus de citron, de l'aneth ciselée, du sel et du poivre. Répartissez ensuite une couche de concombre au fond de chaque verrine, puis ajoutez une couche de fromage frais et terminez par une couche de saumon fumé. Décorez avec un brin d'aneth et réservez au frais jusqu'au moment de servir.

Verrines d'avocat, crevettes et pamplemousse

Voici une recette originale et colorée qui allie la douceur de l'avocat, le croquant des crevettes et l'acidité du pamplemousse. Pour préparer ces verrines, vous aurez besoin de :

2 avocats bien mûrs

200 g de crevettes décortiquées

1 pamplemousse rose

Jus de citron

Mayonnaise

Paprika

Sel et poivre

Commencez par peler et dénoyauter les avocats, puis écrasez-les à la fourchette avec un peu de jus de citron, du sel et du poivre. Réservez au frais. Décortiquez les crevettes et coupez-les en petits morceaux. Pelez le pamplemousse à vif et prélevez les suprêmes (quartiers sans peau). Dans chaque verrine, déposez une couche d'avocat, puis une couche de crevettes mélangées à un peu de mayonnaise et enfin quelques suprêmes de pamplemousse. Saupoudrez d'un peu de paprika pour la touche finale et réservez au frais.

Verrines de betterave, chèvre frais et noix

Enfin, pour une recette aux saveurs automnales, optez pour cette verrine à base de betterave, chèvre frais et noix. Voici les ingrédients nécessaires :

3 betteraves cuites

150 g de chèvre frais (type Chavroux)

1 échalote

Quelques noix

Huile d'olive

Vinaigre balsamique

Sel et poivre

Coupez les betteraves en petits cubes et émincez finement l'échalote. Dans un saladier, mélangez les betteraves avec l'échalote, un filet d'huile d'olive, un trait de vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Répartissez ce mélange au fond de chaque verrine. Ajoutez ensuite une couche de chèvre frais émietté et terminez par quelques morceaux de noix concassées. Réservez au frais jusqu'au moment de servir.

Avec ces trois recettes de verrines salées, vous êtes sûr d'impressionner vos invités lors de votre repas de Noël. N'hésitez pas à jouer avec les textures et les saveurs pour créer des associations originales et gourmandes. Bon appétit et joyeuses fêtes !

