Indice de confiance : Révélez votre niveau de confiance grâce à une étude de Harvard

La santé mentale est un aspect essentiel de notre bien-être global, et développer une confiance en soi solide et une bonne estime de soi est essentiel pour atteindre cet équilibre.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé mentale englobe tous les aspects de notre bien-être, que ce soit sur le plan social, physique ou psychologique. Alors, comment pouvons-nous renforcer notre confiance en nous et améliorer notre estime de nous-mêmes ?

Sur quoi repose l'estime de soi ?

L'estime de soi est un état qui se construit dès notre plus jeune âge, influencé par les attentes que nos parents et tuteurs ont envers nous. Au fil du temps, nous intégrons des valeurs, des apprentissages et des croyances qui façonnent notre concept de nous-même. Cependant, il n'est pas toujours facile de maintenir cet équilibre et cette confiance émotionnelle.

9 phrases que les personnes sûres d'elles répètent

Selon le Dr Cortney S. Warren, psychologue formée à la Harvard Medical School, il existe neuf phrases que les personnes ayant une grande confiance en elles et une bonne estime d'elles-mêmes ont tendance à prononcer. Voici quelles sont ces phrases et pourquoi elles sont importantes :

1. “Non” : Les personnes ayant une grande sécurité émotionnelle n'ont aucun problème à fixer leurs limites et à dire “non” lorsque quelque chose ne correspond pas à leurs valeurs ou ne leur convient pas.

2. “Laissez-moi réfléchir avant de répondre” : Les personnes confiantes ne sont pas impulsives et prennent le temps de réfléchir à leurs réponses pour s'exprimer de manière appropriée.

3. “Je ne me sens pas à l'aise avec ça” : Ces personnes communiquent toujours leurs besoins de manière respectueuse, fixant ainsi les limites du respect.

4. “Je vais y travailler” : Une personne confiante est ouverte aux changements et à l'amélioration, cherchant à rendre ses relations humaines et son image de soi meilleures.

5. “C'est ce que je suis et j'en suis fier” : Admettre des corrections ne signifie pas avoir des regrets, mais plutôt être fidèle à soi-même et à ses convictions.

6. “Suis-je comme ça ?” : Les personnes confiantes n'en prennent jamais les critiques personnellement et les utilisent comme moyen de progresser et de s'améliorer.

7. “Comment puis-je vous aider ?” : Une personne confiante est un soutien solide pour ceux qui traversent des moments difficiles, faisant preuve d'empathie et de compréhension.

8. “C'est important pour moi” : Dans les prises de décision, une personne confiante défendra toujours ses valeurs et ses convictions, sans compromis.

9. “Je vais essayer” : La confiance en soi est étroitement liée à l'optimisme et à la persévérance. Les personnes confiantes ne craignent pas l'échec et acceptent les défis avec motivation.

En prononçant ces phrases régulièrement, vous pouvez renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous-même. N'hésitez pas à les adopter dans votre quotidien et à observer les changements positifs qu'elles peuvent apporter à votre vie.

