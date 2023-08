Insomnie matinale : voici 5 astuces pour retrouver le sommeil

Se coucher, s'endormir et se réveiller, d'un coup, au milieu de la nuit. Ne comprends pas. A qui n'est-il pas arrivé ? Regarder l'horloge. Faire des tours. Essaye de dormir.

En France, 48% de la population adulte a des problèmes de sommeil. Le chiffre de la Société française de neurologie devrait nous mettre en alerte, car une mauvaise hygiène du sommeil peut entraîner des problèmes à long terme.

Le problème est que cette tendance – fréquente chez certaines personnes – peut nous conduire à l'anxiété si nous ne voyons pas comment nous rendormir. Mais avec quelques changements dans notre hygiène de sommeil, nous pouvons inverser la situation.

Le stress et l'anxiété sont les pires ennemis du sommeil. Tout comme les pensées ruminantes, ces choses auxquelles nous pensons encore et encore sans pouvoir les éviter. Normalement, lorsque nous nous réveillons à l'aube et que nous sommes incapables de nous rendormir, il se passe quelque chose dans notre tête. Les soucis nous tiennent souvent éveillés. Pour cette raison, il est essentiel de trouver des moyens de déstresser, voire de parler à un psychologue pour nous aider à gérer l'anxiété.

Ce que nous faisons pendant la journée affecte également notre sommeil. Si nous faisons du sport, mangeons bien, arrêtons de remplacer la caféine par des aliments sains et cultivons des relations saines, nous serons à mi-chemin. “La façon dont nous vivons depuis le moment où nous nous levons jusqu'au moment où nous allons nous coucher a beaucoup à voir avec la façon dont nous dormons”, a déclaré Nerina Ramlakhan, psychologue et auteur de Fast Asleep, Wide Awake, au Guardian.

Lorsqu'il y a des troubles du sommeil, la première chose qui vient à l'esprit est de prendre une pilule. Foster assure aux médias britanniques que bien que les somnifères aident à s'endormir, “ils vous laissent également groggy et rendent le réveil difficile”. Pour cette raison, l'expert recommande de les remplacer par de la mélatonine, un remède beaucoup plus naturel qui aide à réguler l'hormone qui permet de s'endormir.

Pas le mobile. À moins que vous ne l'utilisiez pour ouvrir une application de pleine conscience ou écouter un livre audio. La méditation peut nous aider à nous rendormir après le réveil – et aussi nous aider à nous endormir. Mais regarder l'horloge ou le téléphone ne fera que nous faire entrer dans un cercle vicieux d'inquiétude quant au “combien d'heures il me reste pour me lever”. Essayez donc de vous détendre, écoutez de la musique douce, des sons relaxants, un livre audio ou un cours de méditation guidée. Vous finirez très probablement par dormir à nouveau.

Si rien de ce qui précède ne fonctionne pour vous, ne vous forcez pas à vous rendormir si vous êtes bien éveillé. Tout ce que vous obtiendrez, c'est plus de stress. Respirez profondément et concentrez votre attention sur votre respiration. Et si vous ne vous êtes toujours pas endormi, levez-vous un moment. Lisez un peu ou mettez la télévision, dessinez, faites du sudoku… peu importe. Au bout d'un moment, retournez vous coucher et essayez de dormir à nouveau.

