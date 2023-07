Invités de mariage : les 5 règles à suivre absolument et les 5 à ignorer !

Lorsque vous vous rendez à votre premier mariage, vous êtes généralement simplement heureux de célébrer les jeunes mariés.

Mais au moment où vous êtes un invité chevronné, vous savez que certaines attentes accompagnent également ces invitations. Il y a plusieurs aspects de l'étiquette de mariage traditionnelle que vous devez encore respecter lors du grand jour d'un ami ou d'un membre de la famille. En même temps, certaines règles sont maintenant un peu désuètes, disent les experts en étiquette. Dans cet esprit, nous avons compilé une liste des règles que vous devez suivre et de celles que vous ne respectez pas. Lisez la suite pour vous familiariser avec les dernières règles d'invité de mariage.

1. Répondez rapidement à l'invitation

Faire savoir aux mariés si vous assistez ou non au mariage n'est pas seulement poli, il est crucial pour le couple de solidifier ses chiffres définitifs. “Répondre rapidement est la règle numéro un”, Kristi Spencer, experte en étiquette et fondatrice de La société polie, raconte Best Life. “Répondez dès que vous recevez l'invitation et sachez que votre réponse aide le couple à planifier et vous prépare à être le meilleur invité.”

2. Respectez les souhaits du couple

Dans le cadre de l'étiquette RSVP, prenez également note de la façon dont votre invitation est adressée. S'il ne mentionne que votre nom, sans “et invité” ou le nom de votre partenaire, vous ne devriez pas vous attendre à les emmener. “Il est important de comprendre que tous les invités ne reçoivent pas une invitation plus un, en particulier lorsque des considérations budgétaires entrent en jeu,” déclare Spencer. “Respectez les souhaits du couple et n'amenez pas un plus un ou des enfants s'ils n'étaient pas explicitement inclus dans l'invitation. Évitez de demander des exceptions ou de vous plaindre d'avoir à engager une baby-sitter.”

3. Informez les mariés à l'avance si vous ne pouvez pas venir

Bien que ce soit certainement un honneur de participer à la journée spéciale de quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'assister à tous les mariages auxquels vous êtes invité. Certes, vous devriez probablement vous faire un devoir d'assister aux cérémonies pour les amis proches et les membres de la famille, mais en fin de compte, vous ne pourrez pas assister à tous les événements, et ce n'est pas grave ! Vous devez en informer l'heureux couple le plus tôt possible (de préférence avant la date de retour demandée pour la réponse), mais vous n'avez pas besoin d'aller trop loin dans les détails.

4. Apportez un cadeau

Si vous assistez à un mariage, vous devriez apporter quelque chose pour les mariés. Selon The Knot, historiquement, un cadeau n'a pas toujours été obligatoire, mais il est considéré comme un peu gauche de se présenter sans un. “Apportez toujours un cadeau même s'ils ont dit pas de cadeaux. Une carte-cadeau pour n'importe quelle maison, épicerie ou voyage fera l'affaire,” Cynthia Najares, planificatrice, coordinatrice créative et responsable logistique chez Pour tous les événements de temps, dit, notant que si quoi que ce soit, vous devriez avoir une carte avec vous pour féliciter les jeunes mariés.

5. Soyez flexible quant au type de cadeau

Bien qu'il soit recommandé d'apporter quelque chose, les règles concernant ce que vous devez apporter sont plus flexibles de nos jours. Selon Spencer, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas offrir de l'argent ou un chèque en cadeau, vous vous trompez. “La notion de donner de l'argent comme cadeau de mariage a évolué au fil du temps,” explique Spencer. “Dans le monde pratique et moderne d'aujourd'hui, l'argent peut être un cadeau attentionné et apprécié, surtout si le couple a un besoin ou un objectif spécifique en tête.” Si vous préférez offrir un cadeau physique, consultez impérativement le registre du couple. Cependant, Spencer dit que si vous êtes particulièrement proche de la mariée ou du marié, vous avez plus de marge de manœuvre en termes de ce que vous donnez.

6. Arrivez à l'heure

Si vous êtes toujours en retard, accordez-vous du temps supplémentaire pour vous rendre à un mariage. Vous ne voulez pas être la personne ou le couple qui entre en retard dans la cérémonie et détourne l'attention des mariés. Non seulement vous vous sentirez mal à l'aise, mais cela ne plaira probablement pas à l'heureux couple. “Arriver à l'heure pour la cérémonie et la réception démontre le respect de l'horaire du couple et assure le bon déroulement de l'événement,” a déclaré Steve Rader, propriétaire de Événements amusants Willie.

7. Choisissez où vous voulez vous asseoir

Bien que vous deviez être à l'heure, vous n'avez pas besoin de vous asseoir d'un côté spécifique de l'allée – pour la mariée et le marié, respectivement – à moins que cela n'ait été désigné à l'avance. “S'asseoir sur des côtés séparés de la salle en fonction de la fête nuptiale était autrefois une pratique traditionnelle, [mais maintenant] inviter les invités à s'asseoir où ils veulent est une belle façon de symboliser l'unité de la journée,” déclare Spencer. Assurez-vous de vérifier et de voir s'il y a des places assises et des marque-places avant de réclamer une place à une table.

8. Célébrez le couple et évitez les distractions

En fin de compte, les mariages sont censés être amusants, alors vous devriez certainement vous amuser. Mais vous devez également vous rappeler que c'est le grand jour de quelqu'un d'autre. Spencer note que vous devez “n'oubliez pas de célébrer le couple et de les garder au centre de vos préoccupations à tout moment”. Si vous ne vous entendez pas avec un autre invité, par exemple, n'utilisez pas la réception comme une occasion d'exprimer vos griefs. “Les mariages sont une célébration de l'amour. Laissez les conflits et les drames à la porte et laissez le couple profiter de sa journée spéciale sans aucune distraction inutile,” déclare Spencer.

9. Vous n'êtes pas obligé de participer à tous les petits événements

Bien que vous souhaitiez aider les jeunes mariés à passer des moments inoubliables, vous n'êtes pas obligé de participer à chaque petit événement, y compris le lancer de la jarretière ou du bouquet. Ceux-ci sont généralement destinés à ceux qui ne sont pas encore mariés, mais même si cette désignation s'applique à vous, ne participez pas si vous préférez.

