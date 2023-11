Jenn Todryk vous révèle les éléments qui rendent votre maison Old School

Découvrez les éléments qui donnent un style Old School à votre intérieur, selon Jenn Todryk, et comment les moderniser pour rafraîchir votre décoration.

Les éléments Old School selon Jenn Todryk

Jenn Todryk, également connue sous le nom de The Rambling Redhead, est une blogueuse et influenceuse spécialisée dans la décoration d'intérieur. Elle a récemment partagé ses conseils pour identifier les éléments qui donnent un style Old School à votre maison et comment les moderniser pour rafraîchir votre décoration. Voici quelques-uns des éléments qu'elle a identifiés :

Les meubles en bois massif

Les tapisseries murales

Les motifs floraux

Les couleurs sombres et ternes

Si vous avez l'un ou plusieurs de ces éléments chez vous, il est temps de penser à les moderniser pour donner un coup de jeune à votre intérieur.

Moderniser les meubles en bois massif

Les meubles en bois massif étaient très populaires dans les années 80 et 90, mais ils peuvent donner un aspect vieillot à votre intérieur. Pour leur donner un coup de jeune, Jenn Todryk suggère de les repeindre avec des couleurs plus claires et actuelles, comme le blanc, le gris ou le beige. Vous pouvez également opter pour une finition mate ou satinée pour un rendu plus moderne.

Une autre option consiste à remplacer les poignées et les boutons de vos meubles en bois massif par des modèles plus contemporains. Cela peut faire une grande différence dans l'apparence générale de vos meubles et donner un coup de jeune à votre intérieur.

Se débarrasser des tapisseries murales

Les tapisseries murales étaient très en vogue dans les années 70 et 80, mais elles sont aujourd'hui considérées comme démodées. Pour moderniser votre décoration, Jenn Todryk recommande de les remplacer par des œuvres d'art contemporaines ou des miroirs. Vous pouvez également opter pour des cadres photo ou des étagères murales pour exposer vos objets préférés.

Si vous tenez absolument à conserver vos tapisseries murales, pensez à les encadrer pour leur donner un aspect plus actuel. Vous pouvez également les associer à d'autres éléments décoratifs modernes pour créer un contraste intéressant entre l'ancien et le nouveau.

Adieu les motifs floraux

Les motifs floraux étaient très présents dans les intérieurs des années 80 et 90, notamment sur les rideaux, les coussins et les papiers peints. Pour moderniser votre décoration, Jenn Todryk conseille de remplacer ces motifs par des imprimés géométriques, des rayures ou des motifs abstraits. Vous pouvez également opter pour des couleurs unies et jouer avec les textures pour apporter de la profondeur à votre intérieur.

Si vous êtes attaché à vos motifs floraux, pensez à les utiliser avec parcimonie et à les associer à des éléments plus modernes pour éviter un effet trop daté.

Éclaircir les couleurs sombres et ternes

Les couleurs sombres et ternes étaient très populaires dans les années 80 et 90, mais elles peuvent donner un aspect triste et vieillot à votre intérieur. Pour rafraîchir votre décoration, Jenn Todryk recommande d'opter pour des couleurs plus claires et lumineuses, comme le blanc, le beige ou le gris clair. Vous pouvez également jouer avec les contrastes en associant des couleurs vives à des teintes neutres pour un rendu plus actuel.

En suivant ces conseils de Jenn Todryk, vous pourrez facilement moderniser votre intérieur et lui donner un coup de jeune. N'hésitez pas à vous inspirer des tendances actuelles et à exprimer votre personnalité à travers votre décoration pour créer un espace qui vous ressemble.

