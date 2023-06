Jin Shin Jyutsu : La technique japonaise pour éliminer le stress avec les mains

Soulagez le stress avec une technique de relaxation japonaise : le Jin Shin Jyutsu

Le stress occupe une place importante dans la vie de nombreuses personnes, en particulier chez les femmes. Selon une étude récente menée par CinfaSalud, 48,7% des femmes espagnoles ressentent du stress au quotidien. Les symptômes du stress peuvent se manifester sous différentes formes, tels que des douleurs dorsales, des maux de tête, des maux d'estomac, un manque d'énergie, de l'anxiété et des difficultés à dormir. Mais saviez-vous qu'il existe une technique de relaxation japonaise appelée Jin Shin Jyutsu qui peut vous aider à calmer votre corps et votre esprit ?

Qu'est-ce que le Jin Shin Jyutsu et quelle est son origine ?

Le Jin Shin Jyutsu, également connu sous le nom d'”Art du bonheur”, est une méthode qui vise à harmoniser l'énergie vitale du corps. Il s'agit d'une technique simple que vous pouvez vous appliquer à vous-même pour reprendre le contrôle de votre santé. Cette méthode a été développée par Jiro Murai, un sage japonais qui a réussi à guérir d'une maladie incurable grâce à la méditation, au jeûne et à la pratique de différentes postures énergétiques avec les mains. Murai a ensuite créé le Jin Shin Jyutsu à partir de son expérience personnelle afin d'aider les autres à retrouver l'équilibre et à évacuer le stress en utilisant leurs propres mains.

Quel doigt correspond à quelle émotion dans le Jin Shin Jyutsu ?

Dans le Jin Shin Jyutsu, chaque doigt de la main est associé à un organe et à une émotion spécifique. En appuyant sur une certaine zone, vous pouvez accéder à ces émotions et activer les points d'énergie correspondants. Voici l'association entre les doigts et les émotions :

Pouce : lié à l'estomac, à la rate, à l'inquiétude et au stress mental et physique

Index : représente la peur et est lié aux oreilles, aux reins et à la vessie

Cœur (majeur) : lié à la colère, à l'agressivité, à la fatigue, à la vésicule biliaire et au foie

Annulaire : lié au gros intestin, à la tristesse et à la prise de décision

Petit doigt : lié à l'apathie, à l'anxiété, au manque d'énergie, à la lutte et à l'intestin grêle

Paume de la main : liée au diaphragme et à la respiration

Comment exécuter la technique Jin Shin Jyutsu

Pour profiter des bénéfices du Jin Shin Jyutsu, vous pouvez consacrer au moins cinq minutes à chaque doigt. Alternez entre les mains, en utilisant l'une le jour et l'autre la nuit. Suivez ces étapes :

Commencez par joindre vos mains et exercez une pression en pressant vos doigts l'un contre l'autre.

Appuyez ensuite sur le doigt que vous voulez soulager.

Maintenez la pression sur ce doigt pendant environ 30 secondes, puis reposez-le pendant une demi-minute avant de réappuyer.

Pendant ce processus, essayez de contrôler votre respiration en prenant une grande inspiration et en expirant lentement pour vous calmer et vous détendre.

Les bienfaits du Jin Shin Jyutsu sur la santé mentale

Le Jin Shin Jyutsu peut apporter de nombreux bienfaits pour votre santé mentale et émotionnelle :

1. Relaxation et réduction du stress

En calmant votre système nerveux, cette technique peut vous aider à soulager l'anxiété et à favoriser une relaxation profonde. Vous ressentirez un apaisement général et une diminution du stress dans votre vie quotidienne.

2. Soulagement de la douleur

En libérant les blocages énergétiques dans votre corps, le Jin Shin Jyutsu peut également contribuer à soulager les douleurs et les inconforts que vous pourriez ressentir.

3. Amélioration du bien-être émotionnel

Cette méthode thérapeutique peut équilibrer vos émotions, réduire l'anxiété et la dépression, et améliorer votre humeur générale. Elle peut vous aider à libérer les émotions refoulées pour un meilleur bien-être émotionnel.

4. Stimulation du système immunitaire

Le Jin Shin Jyutsu renforce également votre système immunitaire et favorise la capacité naturelle de votre corps à se guérir. En équilibrant l'énergie vitale, il contribue à une meilleure santé physique et mentale.

5. Promotion générale de la santé

Cette technique se concentre non seulement sur le soulagement des symptômes, mais également sur le maintien et la promotion d'une bonne santé en général. Elle améliore la qualité du sommeil, augmente les niveaux d'énergie, renforce la vitalité et vous donne une sensation de bien-être général.

En combinant cette méthode avec des soins professionnels, vous pouvez vous aider vous-même à gérer le stress et à améliorer votre bien-être émotionnel. Prenez le temps de vous détendre et de prendre soin de vous en utilisant cette pratique simple et accessible.

