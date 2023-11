Johnny Depp, un possible retour dans la saga Les Animaux Fantastiques ?

Johnny Depp pourrait-il faire son retour dans la suite de la saga Harry Potter : les Animaux Fantastiques ?

Le départ controversé de Johnny Depp

Johnny Depp, l'acteur emblématique de la saga Pirates des Caraïbes, avait été choisi pour incarner le personnage de Gellert Grindelwald dans la série de films Les Animaux Fantastiques, un spin-off de l'univers d'Harry Potter. Cependant, en novembre 2020, l'acteur a annoncé qu'il quittait le rôle à la demande de la production, suite à sa défaite en justice contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait qualifié de « frappeur de femmes ».

La décision de la production a suscité de vives réactions parmi les fans, certains soutenant l'acteur et d'autres approuvant son départ. Depuis lors, les rumeurs sur un éventuel retour de Johnny Depp dans la saga n'ont cessé de circuler.

Des indices sur un possible retour

Récemment, plusieurs indices ont alimenté les spéculations sur un possible retour de Johnny Depp dans la saga Les Animaux Fantastiques. Tout d'abord, l'acteur a remporté une victoire en justice contre son ex-femme Amber Heard, qui l'accusait de violences conjugales. Cette victoire pourrait redorer l'image de l'acteur et inciter la production à reconsidérer sa décision.

De plus, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Warner Bros., le studio derrière la saga, aurait été en contact avec Johnny Depp pour discuter d'un éventuel retour. Bien que ces rumeurs n'aient pas été confirmées, elles ont suscité l'espoir chez les fans de l'acteur.

Les obstacles à un retour

Cependant, plusieurs obstacles pourraient empêcher Johnny Depp de reprendre son rôle de Gellert Grindelwald. Tout d'abord, l'acteur a déjà été remplacé par Mads Mikkelsen pour le troisième volet de la saga, dont le tournage est en cours. Il serait donc difficile pour la production de revenir en arrière et de réintégrer Johnny Depp dans le film.

Ensuite, malgré sa victoire en justice contre Amber Heard, l'image de Johnny Depp reste ternie par les accusations de violences conjugales. La production pourrait craindre une réaction négative du public si elle décidait de réengager l'acteur.

L'avis des fans et des acteurs

Les fans de la saga Harry Potter et de Johnny Depp sont partagés sur la question de son retour dans Les Animaux Fantastiques. Certains estiment que l'acteur mérite une seconde chance et qu'il a été injustement traité par la production. D'autres, en revanche, considèrent que son départ était justifié et qu'il ne devrait pas revenir.

Les acteurs de la saga ont également exprimé leur opinion sur la question. Eddie Redmayne, qui incarne le personnage principal de Newt Scamander, a déclaré qu'il était « triste » de voir Johnny Depp quitter la saga, mais qu'il respectait la décision de la production. J.K. Rowling, l'auteure des romans Harry Potter et scénariste des films Les Animaux Fantastiques, n'a pas commenté publiquement le départ de Johnny Depp.

Un retour incertain

En définitive, le retour de Johnny Depp dans la saga Les Animaux Fantastiques reste incertain. Si certains indices laissent penser que l'acteur pourrait reprendre son rôle de Gellert Grindelwald, plusieurs obstacles demeurent, notamment le remplacement de l'acteur par Mads Mikkelsen et les répercussions sur l'image du film.

Il faudra donc attendre une éventuelle annonce officielle de la part de Warner Bros. ou de Johnny Depp lui-même pour savoir si l'acteur fera son grand retour dans l'univers d'Harry Potter.

