La dernière dispute de Natalie Wood et Robert Wagner avant sa mort révélée

Le mystère entourant la mort tragique de Natalie Wood en 1981 continue de fasciner le public. La star de West Side Story a été retrouvée morte par noyade au large de l'île de Catalina en Californie.

Elle était en croisière avec son mari Robert Wagner, Christopher Walken, son ami et co-vedette de Brainstorm, ainsi que le capitaine du bateau, Dennis Davern. Les circonstances exactes de sa chute à l'eau restent inconnues, alimentant ainsi les questions sans réponses depuis des décennies. Récemment, de nouveaux développements ont fait surface, relançant l'intérêt autour de cette affaire.

Un rebondissement récent dans cette affaire mystérieuse réside dans les déclarations de l'ancien procureur américain adjoint de l'Arkansas, Sam Perroni. Dans son livre, intitulé “Brainstorm: An Investigation of the Mysterious Death of Film Star Natalie Wood”, publié en 2021, Perroni soutient que l'affaire doit être réexaminée. Selon les informations rapportées par Radar Online, Perroni affirme que Wood et Wagner ont eu une dispute verbale dans un restaurant d'hôtel avant sa mort, ce qui, selon lui, pourrait avoir une incidence sur l'enquête. Cette nouvelle révélation relance ainsi les spéculations et suscite de nouvelles interrogations.

À l'origine, le bureau du coroner avait conclu que la mort de Wood était accidentelle, causée par une noyade. Selon le Los Angeles Times, il avait été établi qu'elle ne savait pas nager et qu'elle avait consommé de l'alcool la nuit précédant la découverte de son corps. Cependant, au fil des années, de nouveaux éléments ont été découverts. En 2011, l'enquête a été rouverte et en 2013, la cause de son décès a été modifiée pour inclure des “facteurs indéterminés” en plus de la noyade. Le rapport du coroner a également relevé des contusions et des égratignures sur le corps de Wood, laissant entendre qu'elle aurait pu être agressée avant sa mort.

En 2018, le département du shérif du comté de Los Angeles a déclaré à CBS News que Robert Wagner était désormais considéré comme une “personne d'intérêt” dans cette affaire. Wagner et Wood s'étaient mariés deux fois, d'abord de 1957 à 1962, puis de 1972 jusqu'à sa mort. Le lieutenant John Corina du département du shérif a déclaré que l'acteur avait modifié sa version des événements et que son histoire ne correspondait pas aux faits. Ces déclarations ont ravivé les suspicions et ont remis en question la véritable responsabilité de Wagner dans la mort tragique de sa femme.

Malgré ces accusations, Robert Wagner, âgé de 93 ans, nie catégoriquement toute implication dans la mort de Natalie Wood. En 2018, lorsque la sœur de Wood, Lana Wood, a publiquement déclaré qu'elle croyait que Wagner avait tué sa sœur, le représentant de Wagner a rétorqué dans un communiqué publié par USA Today que ces accusations étaient infondées et méprisables. Il a également dénoncé le fait que certains utilisent la mort tragique de Natalie Wood à des fins personnelles et sensibles.

Sam Perroni, le procureur à la retraite, a poursuivi sa quête de vérité en affirmant dans une requête déposée devant le tribunal pour lancer un jury d'enquête du coroner que Wood et Wagner avaient eu une violente dispute dans un hôtel de Caroline du Nord quelques semaines avant leur voyage en bateau. Perroni prétend également que Christopher Walken était présent lors de cette altercation. Il ajoute avoir découvert des preuves cruciales dans les dossiers de Natalie Wood et dans des témoignages corroborant ses affirmations. Perroni est convaincu que la mort de Natalie Wood mérite une enquête impartiale, sans influence de la célébrité, de l'amitié ou de calculs personnels.

Lana Wood, la sœur de la défunte actrice, a également exprimé ses doutes et ses soupçons quant à la responsabilité de Robert Wagner dans la mort de Natalie. Dans son livre “Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood”, publié en 2021, Lana Wood révèle ne pas croire en la préméditation, mais est convaincue que Wagner est impliqué d'une manière ou d'une autre.

Cette affaire a également été discutée lors d'épisodes de l'émission Dr Phil en 2018. Tant Lana Wood que Dennis Davern, le capitaine du bateau lors de la croisière fatidique, ont tous deux exprimé leur conviction que Robert Wagner était responsable de la mort de Natalie Wood.

En 1983, lorsqu'on lui a demandé la “véritable histoire” sur la mort de Natalie Wood, Christopher Walken a répondu à Entertainment Tonight : “La véritable histoire de sa mort est qu'elle s'est noyée. Et personne ne sait comment elle s'est noyée ou ce qui s'est passé. Sauf elle. C'est ce que c'est. Il n'y a pas de véritable histoire. Personne ne le saura jamais.”

En mai 2022, Page Six a rapporté que le département du shérif du comté de Los Angeles considérait toujours la mort de Natalie Wood comme une affaire ouverte et non résolue. Malgré l'épuisement des pistes d'enquête, l'affaire sera réaffectée à un détective pour suivre de nouvelles pistes.

La mort tragique de Natalie Wood continue de susciter l'intérêt du public et de nourrir les spéculations. Les nouveaux développements et les témoignages contradictoires soulèvent encore plus de questions quant aux circonstances exactes de sa mort. Alors que de nombreux mystères entourent cette affaire, une chose est certaine : Natalie Wood restera à jamais une icône du cinéma, tandis que la vérité sur sa mort restera peut-être à jamais enfouie.

