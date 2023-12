La fleur à éviter absolument dans votre jardin : découvrez pourquoi

Vous êtes passionné de jardinage et vous souhaitez ajouter une nouvelle fleur à votre collection ? Attention, certaines plantes peuvent s'avérer dangereuses pour votre jardin et pour vous-même. Découvrez la fleur à ne surtout pas planter chez vous et les raisons de cette mise en garde.

La Berce du Caucase : une plante invasive et dangereuse

La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante originaire d'Asie centrale qui a été introduite en Europe au 19ème siècle pour son aspect ornemental. Depuis, elle s'est largement répandue et est considérée comme une espèce invasive dans plusieurs pays, dont la France. Cette plante peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur et présente de grandes feuilles et des ombelles de fleurs blanches. Si elle peut sembler attrayante, la Berce du Caucase présente plusieurs dangers :

Elle est envahissante : la Berce du Caucase se propage rapidement et peut étouffer les autres plantes de votre jardin. Elle produit une grande quantité de graines qui sont facilement disséminées par le vent ou les animaux.

: la Berce du Caucase se propage rapidement et peut étouffer les autres plantes de votre jardin. Elle produit une grande quantité de graines qui sont facilement disséminées par le vent ou les animaux. Elle est toxique : la sève de la Berce du Caucase contient des substances photosensibilisantes qui peuvent provoquer des brûlures cutanées sévères en cas de contact avec la peau et d'exposition au soleil. Les réactions peuvent être très douloureuses et laisser des cicatrices.

: la sève de la Berce du Caucase contient des substances photosensibilisantes qui peuvent provoquer des brûlures cutanées sévères en cas de contact avec la peau et d'exposition au soleil. Les réactions peuvent être très douloureuses et laisser des cicatrices. Elle est nuisible pour la biodiversité : en colonisant rapidement les espaces naturels, la Berce du Caucase menace les espèces végétales locales et perturbe les écosystèmes.

Comment reconnaître la Berce du Caucase ?

Il est important de savoir reconnaître la Berce du Caucase pour éviter de l'introduire dans votre jardin ou de la laisser se propager. Voici quelques caractéristiques qui peuvent vous aider à l'identifier :

La taille : la Berce du Caucase est une plante imposante qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ses tiges sont épaisses et creuses, avec des poils blancs.

: la Berce du Caucase est une plante imposante qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ses tiges sont épaisses et creuses, avec des poils blancs. Les feuilles : les feuilles de la Berce du Caucase sont grandes et découpées, avec des lobes pointus. Elles peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de large.

: les feuilles de la Berce du Caucase sont grandes et découpées, avec des lobes pointus. Elles peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de large. Les fleurs : la plante produit des ombelles de fleurs blanches, qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de diamètre. Les fleurs apparaissent généralement entre juin et août.

: la plante produit des ombelles de fleurs blanches, qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de diamètre. Les fleurs apparaissent généralement entre juin et août. La sève : la sève de la Berce du Caucase est claire et visqueuse. Elle contient des substances photosensibilisantes qui provoquent des brûlures cutanées en cas de contact avec la peau et d'exposition au soleil.

Il est également important de ne pas confondre la Berce du Caucase avec d'autres plantes similaires, comme la Berce commune (Heracleum sphondylium) ou l'Angélique sauvage (Angelica sylvestris), qui sont moins dangereuses et ne présentent pas les mêmes risques pour la santé et l'environnement.

Que faire si vous avez de la Berce du Caucase dans votre jardin ?

Si vous constatez la présence de Berce du Caucase dans votre jardin, il est important d'agir rapidement pour limiter sa propagation et protéger votre environnement. Voici quelques conseils pour vous débarrasser de cette plante invasive :

Évitez tout contact avec la sève : portez des gants, des manches longues et des lunettes de protection pour éviter les brûlures cutanées.

: portez des gants, des manches longues et des lunettes de protection pour éviter les brûlures cutanées. Arrachez les jeunes plants : si la plante est encore jeune, vous pouvez l'arracher à la main en prenant soin de retirer toute la racine. Veillez à bien vous protéger et à jeter les plants dans un sac poubelle fermé.

: si la plante est encore jeune, vous pouvez l'arracher à la main en prenant soin de retirer toute la racine. Veillez à bien vous protéger et à jeter les plants dans un sac poubelle fermé. Coupez les tiges et les fleurs : pour les plants plus âgés, coupez les tiges et les fleurs avant qu'elles ne produisent des graines. Évitez de toucher la sève et jetez les déchets dans un sac poubelle fermé.

: pour les plants plus âgés, coupez les tiges et les fleurs avant qu'elles ne produisent des graines. Évitez de toucher la sève et jetez les déchets dans un sac poubelle fermé. Utilisez des herbicides : si la Berce du Caucase est trop envahissante, vous pouvez utiliser des herbicides spécifiques pour la contrôler. Suivez les recommandations du fabricant et protégez les autres plantes de votre jardin.

: si la Berce du Caucase est trop envahissante, vous pouvez utiliser des herbicides spécifiques pour la contrôler. Suivez les recommandations du fabricant et protégez les autres plantes de votre jardin. Contactez les autorités locales : si vous avez des doutes ou si la plante est présente dans un espace public, n'hésitez pas à contacter les autorités locales pour signaler sa présence et demander conseil.

En résumé, la Berce du Caucase est une plante invasive et dangereuse qu'il convient d'éviter absolument dans votre jardin. Apprenez à la reconnaître et à la combattre pour préserver votre santé et celle de votre environnement.

3.8/5 - (13 votes)