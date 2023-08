La méthode 4:6 : l’astuce ultime pour apaiser instantanément l’anxiété

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'anxiété est le trouble de santé mentale le plus répandu dans le monde.

Caractérisée par un sentiment de peur ou de manque de contrôle, cette altération peut se manifester chez n'importe qui tout au long de sa vie, il convient donc de la connaître au préalable.

Respiration et émotions

En plus d'être d'une importance vitale pour la survie de l'être humain, la respiration est intrinsèquement liée à nos humeurs et à nos émotions. Face à des sentiments de colère, de tristesse, de douleur ou de tranquillité, le rythme de notre respiration varie. Grâce à cela, nous pouvons inverser le processus. Au lieu de la sensation conduisant la respiration, nous pouvons parvenir à travers les inspirations et les expirations à créer une nouvelle émotion, dans ce cas de calme.

L'altération consciente de notre respiration est utile pour contrôler la façon dont nous réagissons aux moments de stress, de tristesse ou lorsque des émotions négatives nous envahissent.

La valeur de connaître sa respiration

Pour contrôler notre respiration, il est essentiel de connaître notre façon de respirer. Par la bouche ou par le nez ? Est-ce que j'utilise le diaphragme ? Est-ce que je positionne la langue ? Comment sont les pauses entre les respirations ? Une fois que nous avons répondu à ces questions, il convient de pratiquer la respiration à différents moments et situations afin que, même si cela peut être un effort au début, cela devienne plus tard une habitude naturelle et inconsciente.

Le lien entre anxiété et respiration

L'anxiété implique normalement une respiration beaucoup moins profonde et plus rapide. À son tour, la vitesse élevée des inspirations et des expirations peut générer plus d'anxiété. Pour cette raison, nous pouvons nous retrouver plongés dans une spirale dont il nous sera difficile de sortir si nous ne disposons pas des outils nécessaires.

La méthode 4:6 pour contrôler l'anxiété

Cette technique peut aider toute personne sujette à des crises de panique ou d'anxiété. Sa simplicité facilite la mémorisation à un moment où vous ne pensez pas clairement et peut être essentielle lorsque vous devez poser les pieds sur terre ou traiter différents sentiments et émotions.

Les étapes de la méthode 4:6

Voici les six étapes pour pouvoir adopter une respiration consciente et prendre le contrôle de ses émotions :

Pour commencer, vous devez adopter une position assise, étirer votre colonne vertébrale et garder vos épaules et vos bras détendus.

Ensuite, vous devez prendre une inspiration et respirer profondément et doucement par le nez.

Cette respiration doit être abdominale, vous devez donc sentir votre ventre se gonfler naturellement lorsque vous comptez jusqu'à quatre.

Expirez ensuite par le nez en comptant jusqu'à six.

Pour changer d'état d'esprit, répétez cette opération dix fois.

Si vous souhaitez vous améliorer dans la pratique, vous pouvez continuer aussi longtemps que vous le souhaitez. Il est recommandé de 5 à 30 minutes.

Pour effectuer cet exercice correctement, il est préférable d'allonger les expirations plus longtemps que les inspirations, en adaptant le nombre de secondes selon vos besoins et votre confort.

La respiration consciente est un outil simple mais puissant pour contrôler notre anxiété et nos émotions. En adoptant la méthode 4:6, nous pouvons rétablir notre équilibre émotionnel et retrouver un état de calme intérieur.

