La méthode d’entraînement en 1 minute recommandée par Harvard pour une silhouette sculptée

L'été est souvent synonyme de moments entre amis et de vacances, mais cela peut rendre plus difficile le maintien d'une routine sportive régulière.

Cependant, il est important de rester actif pour prendre soin de notre santé et de notre silhouette. Un mode de vie sédentaire peut entraîner des problèmes de surpoids et des complications de santé à long terme. C'est pourquoi les experts de Harvard recommandent un exercice incontournable : les planches abdominales.

Les bienfaits des planches abdominales

Les planches abdominales sont devenus l'un des exercices les plus populaires dans le monde du fitness. Ils offrent de nombreux avantages pour notre corps. Tout d'abord, ils aident à réduire les risques de blessures et à améliorer la posture et l'équilibre. De plus, ils sont particulièrement efficaces pour perdre du poids et tonifier les muscles abdominaux. Les planches permettent de retrouver un ventre plus plat et de se débarrasser de la graisse abdominale, également connue sous le nom de ‘poignées d'amour'.

Comment les réaliser correctement

Selon les experts de Harvard, il est recommandé de faire des planches abdominales pendant un maximum de 30 secondes en 3 séries minimum chaque matin. Pour commencer à voir des résultats, il suffit de les pratiquer 2 à 3 fois par semaine. Pour exécuter les planches correctement et éviter de se blesser, il faut placer les pieds à la hauteur des hanches, les coudes juste en dessous des épaules (formant un angle de 90º) et les mains à la même hauteur. Ensuite, contractez les abdominaux et redressez le dos, de sorte que le bas du dos et les fesses soient alignés dans une position parallèle au sol.

D'autres conseils pour rester en forme cet été

En plus des planches abdominales, il existe d'autres recommandations pour suivre une routine saine et prendre soin de sa silhouette pendant l'été :

1. Ayez une alimentation équilibrée : privilégiez les aliments riches en fibres, en protéines maigres et en graisses saines. Les plats lourds peuvent être remplacés par des alternatives plus légères à base de légumes, de poisson et de protéines de qualité.

2. Réduisez le stress dans votre vie : évitez de compenser l'inconfort émotionnel par des excès de sucreries, de caféine et de glucides. Pratiquez la méditation, découvrez de nouveaux passe-temps et utilisez des remèdes naturels pour calmer votre esprit.

3. Établissez une routine de sommeil : respectez les heures de sommeil nécessaires pour recharger votre corps et avoir suffisamment d'énergie pour la journée. Utilisez des techniques de relaxation comme le yoga, la respiration profonde et la méditation pour favoriser un sommeil réparateur.

4. Consultez un professionnel : si vous avez accumulé beaucoup de graisse abdominale et si cela s'accompagne de symptômes tels que des douleurs abdominales, des changements d'appétit ou des changements brusques de poids, il est recommandé de consulter un spécialiste qui pourra vous aider à éliminer la graisse du ventre de manière sûre et saine.

En résumé, les planches abdominales sont un exercice essentiel pour retrouver un ventre plat et se débarrasser de la graisse abdominale. En les combinant avec une alimentation équilibrée, la réduction du stress, une routine de sommeil adéquate et une consultation médicale si nécessaire, vous pourrez prendre soin de votre santé et de votre silhouette cet été.”

