La méthode imparable pour nettoyer en toute sécurité l’écran de votre ordinateur portable

Nous sommes presque tous arrivés à ce moment où la saleté sur l'écran de l'ordinateur nous dérange. Il est plein d'empreintes digitales, de taches et de poussière.

Cependant, nous ne savons pas comment ni quoi nettoyer l'écran sans l'abîmer et nous l'avons laissé faire. Le problème est que, comme d'autres parties de l'ordinateur, elles ont également besoin d'un nettoyage régulier pour éviter des effets indésirables sur les performances de l'appareil.

Pour aborder le nettoyage, la première chose à garder à l'esprit est que tous les écrans ne sont pas identiques et, par conséquent, ils ne doivent pas toujours être nettoyés de la même manière. Il en existe généralement deux types : les écrans vitrés et les écrans LCD ou LED.

Écrans vitrés : moins délicats mais nécessitant des précautions

Dans le premier cas, ils sont moins délicats grâce à leur revêtement et, pour les nettoyer, vous pouvez utiliser des solutions nettoyantes douces comme l'alcool isopropylique, rapporte Insider. La plupart des écrans iMac et MacBook sont de ce type.

Écrans LCD ou LED : délicats et nécessitant une attention particulière

Dans le second type, ce sont généralement les ordinateurs Windows et la plupart des écrans tactiles. Dans ce cas, le nettoyage doit être manipulé avec beaucoup plus de délicatesse, car un nettoyage trop agressif peut endommager les pixels qui composent l'écran.

Les précautions à prendre pour nettoyer tous les types d'écran

Dans tous les cas, dans les deux types d'écran, nous devrons prendre une série de précautions, comme l'indique Home Made Simple. Tout d'abord, ne mouillez pas directement l'écran. C'est-à-dire, ne le vaporisez jamais avec n'importe quel type de liquide, car cela pourrait entraîner une défaillance des composants et des problèmes électriques.

D'autre part, il est important de ne pas utiliser les produits de nettoyage habituels que nous utilisons dans notre maison. Habituellement, ces types de produits sont trop résistants pour l'écran. Et enfin, il est important de ne pas appuyer trop fort et d'utiliser un léger mouvement circulaire pour le nettoyer, car un mouvement trop brutal peut causer des dommages permanents, prévient HMS.

Comment nettoyer l'écran

Voici les étapes à suivre pour bien nettoyer un écran d'ordinateur:

Éteignez l'ordinateur et attendez qu'il refroidisse. De cette manière, on évite d'abîmer les pixels lorsqu'ils sont actifs et on élimine les risques d'électrocution voire d'incendie, soulignent-ils auprès de HMS. De plus, un écran noir permet de repérer facilement les taches, les empreintes digitales et la poussière.

Utilisez un chiffon en microfibre. Pour nettoyer l'écran, utilisez uniquement un chiffon en microfibre sec et jamais de papier absorbant ou un vieux T-shirt, car leurs fibres peuvent rayer la surface de l'écran.

S'il reste des marques, humidifiez légèrement le chiffon et passez-le à nouveau sur l'écran avec des mouvements fluides, soulignent-ils d'Insider. Pour les écrans recouverts de verre, un mélange à parts égales de verre et d'eau ou d'alcool isopropylique peut être utilisé.

Si nous avons dû recourir à la troisième étape, nous devons toujours laisser de la place pour que l'écran sèche complètement afin d'éviter des risques inutiles.

Avec ces étapes simples, votre santé visuelle s'améliorera considérablement et vous ne mettrez pas en danger l'intégrité de votre appareil. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas sûr d'effectuer une étape, il est toujours conseillé de lire les recommandations faites par les fabricants pour chaque modèle d'ordinateur.

3.8/5 - (13 votes)