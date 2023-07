La méthode infaillible de la reine du batch-cooking pour une planification optimale des repas

Qu'as-tu apporté pour le déjeuner aujourd'hui ? me demande Irene, ma collègue de travail. “J'ai apporté une salade de la maison”, réponds-je. Elle m'annonce alors qu'elle se rend au restaurant du coin pour commander un steak-frites à emporter.

C'est un geste très courant sur le lieu de travail, un geste qui, au final, coûte cher. Pour éviter de dépenser la moitié de son salaire en repas, le mieux est d'avoir recours aux “táperes” et, si l'on veut faire des économies importantes, le “batch-cooking” est la clé.

Les médias sociaux regorgent de recettes et de conseils pour tirer le meilleur parti de votre garde-manger. Contrairement à la préparation des repas – une autre stratégie de planification des repas hebdomadaires – qui consiste à préparer et à stocker des éléments de repas individuels qui peuvent être assemblés rapidement, la cuisine par lots consiste à cuisiner à l'avance et à stocker des repas complets dans le réfrigérateur ou le congélateur.

Suzanne Mulholland, la reine du batch-cooking sur Instagram

L'une des utilisatrices les plus suivies sur Instagram, et sans doute la reine du batch-cooking, est Suzanne Mulholland, connue par son profil The Batch Lady (@thebatchlady). Cette mère au foyer vit actuellement dans une ferme isolée des Scottish Borders (Royaume-Uni).

Avant de devenir The Batch Lady, Suzanne a été la première personne de sa famille à aller à l'université et à travailler comme formatrice en gestion du temps. Lorsqu'elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants et qu'elle a commencé à s'occuper de parents âgés, elle a appliqué les leçons qu'elle avait apprises au cours de ses années de gestion du temps à la préparation de repas pour plus de 10 bouches par jour.

En 2017, elle s'est lancée dans les médias sociaux pour partager ses leçons. Aujourd'hui, elle amasse plus de 167 000 followers sur Instagram et a publié plusieurs livres sous la marque The Batch Lady. Ce qui surprend dans sa méthode, c'est qu'elle est capable de préparer 10 repas en une heure. “On ne peut pas nier les avantages du batch cooking, surtout avec la crise du coût de la vie. Ma philosophie est qu'il n'est pas nécessaire de cuisiner tous les soirs, on peut le faire quand on en a envie”, explique Suzanne Mulholland.

Attraper et cuisiner

Suzanne Mulholland popularise sa propre forme de “batch-cooking”. Il s'agit de préparer les ingrédients prêts à être jetés dans la casserole, la poêle, le plateau ou l'endroit où ils doivent être cuits. Ils sont ensuite stockés au congélateur. De cette façon, ils peuvent être “pris” et “cuits” au moment opportun.

Les avantages du “grab and cook”, selon The Batch Lady.

Vous n'avez à cuisiner qu'une seule fois. Vous n'avez à faire les courses qu'une seule fois. Vous achetez exactement ce dont vous avez besoin pour le repas, vous le préparez et vous le mettez au congélateur pour qu'il soit prêt quand vous en aurez besoin. C'est un repas complet. Toutes ces recettes contiennent tout ce dont vous avez besoin.

Un plan de repas

Pour la reine du “batch-cooking”, la clé du succès réside dans la planification. Il faut savoir ce que l'on veut préparer. Elle utilise, par exemple, la viande comme ingrédient de base. Et le premier plat qui lui vient à l'esprit, ce sont les fajitas :

“Dans la marmite, il y a de la viande hachée, des oignons et tout ce qu'il faut pour les fajitas”, explique-t-elle. Cette préparation sert également de base à deux autres plats : le chili et les spaghettis à la bolognaise.

3 conseils pour commencer

Faites-le petit à petit

“Je dis toujours qu'il faut commencer petit”, conseille Suzanne Mulholland. au micro de Hull Live. Il ajoute que “tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir deux repas par semaine que vous mangez régulièrement”. Par exemple, si vous mangez des spaghettis carbonara au moins trois fois par semaine et que vous ne vous lassez pas de leur goût, vous pouvez les incorporer à votre repas habituel et les préparer par lots.

Il est également important, comme l'explique Suzanne Mulholland à Hull Live, que les deux recettes puissent être congelées. “Chaque fois que vous les préparez, doublez-les pour avoir un plat à manger le soir même et gardez le second au congélateur”, explique-t-il au média. Ainsi, le lendemain, vous n'aurez pas besoin de cuisiner, il vous suffira de décongeler et de réchauffer les aliments qui se trouvent dans le congélateur.

Suzanne Mulholland admet que ce type de cuisine est “addictif” et affirme qu'une fois que vous aurez commencé, vous voudrez le faire de plus en plus.

Planifiez à l'avance

Suzanne Mulholland souligne qu'il n'est pas nécessaire de planifier tous les repas. Il suffit de prévoir un repas supplémentaire pour “économiser de l'argent”, a-t-il déclaré à Hull Live. Et il se plaint que bien souvent, lorsqu'on va au supermarché, on fait ses courses à l'envers. On arrive au supermarché et on se dit : “OK, qu'est-ce que je veux manger et qu'est-ce que je veux acheter ?

Nous devrions enterrer cette habitude et penser aux repas avant d'aller faire les courses. “Ensuite, voyez ce

3.8/5 - (13 votes)