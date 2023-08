La méthode méconnue pour maximiser la combustion des graisses lors de vos séances d’exercice

De plus en plus de personnes cherchent à intégrer l'exercice physique dans leur routine quotidienne. Que ce soit pour améliorer leur santé, perdre du poids ou renforcer leur corps, l'exercice présente de nombreux avantages. Et une étude récente a révélé qu'une simple boisson pouvait booster les bienfaits de l'exercice : le café.

En plus d'être une boisson appréciée pour son goût et ses propriétés stimulantes, le café a des effets bénéfiques sur la performance sportive et la combustion des graisses. Des chercheurs de l'Université de Grenade ont étudié l'effet de la caféine sur l'exercice et ont trouvé des données intéressantes.

La caféine et l'exercice : une combinaison gagnante

La caféine est connue pour augmenter la concentration et l'énergie, mais elle a également un effet sur l'exercice physique. En effet, la caféine augmente le taux maximal d'oxydation des graisses et améliore la capacité aérobie. C'est pourquoi de nombreux athlètes choisissent de consommer de la caféine sous forme de suppléments ou de boissons énergisantes.

Les scientifiques de l'Université de Grenade ont découvert que boire un café bien chargé (environ 3 mg/kg de caféine) une demi-heure avant de faire de l'exercice aérobique stimule la combustion des graisses. Et si l'exercice est effectué l'après-midi, l'effet est encore plus important.

L'oxydation des graisses pendant l'exercice

Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps a besoin de carburant pour fonctionner. Il a deux options : utiliser les glucides (sucres) ou les graisses. Ces deux substrats sont oxydés lors d'une activité aérobie.

La recherche menée par les chercheurs de l'Université de Grenade montre que l'oxydation des graisses est favorisée lorsque la consommation de glucides est réduite. Cela permet aux sportifs d'utiliser leurs réserves de graisses comme source d'énergie, ce qui augmente leur résistance et leur endurance.

Le café joue un rôle crucial dans ce processus, car il favorise l'oxydation des graisses. La caféine, présente naturellement dans le café, est largement utilisée par les sportifs, en particulier les athlètes d'endurance. Elle améliore également la ventilation pulmonaire et la saturation en oxygène, ce qui permet d'optimiser les performances sportives.

Le meilleur moment pour boire du café avant l'exercice

Boire un café fort une demi-heure avant de faire de l'exercice permet de brûler plus de graisses que si l'on n'en boit pas. Cependant, les chercheurs ont constaté que les niveaux les plus élevés d'oxydation des graisses durant l'exercice étaient atteints après la prise de 3 mg/kg de caféine dans l'après-midi.

Cela ne signifie pas que la caféine est inefficace le matin. En réalité, l'oxydation des graisses est généralement moins élevée le matin. Si vous cherchez à accélérer votre processus de perte de poids, il est donc recommandé de faire de l'exercice l'après-midi et de boire un café une demi-heure avant de commencer.

En conclusion, si vous êtes à la recherche d'un moyen simple d'améliorer vos performances sportives et de favoriser la combustion des graisses, le café peut être le remède idéal. Il suffit de le consommer une demi-heure avant de commencer votre séance d'exercice, de préférence l'après-midi, pour profiter de tous ses bienfaits.

3.8/5 - (13 votes)