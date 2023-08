La méthode ultime pour un lit parfait en 5 étapes : ne faites plus jamais d’erreurs !

Certaines personnes aiment dormir dans un lit brouillé. D'autres préfèrent simplement étirer un peu les draps et profiter du rêve.

Mais beaucoup seraient prêts à se laisser dorloter par les couvre-lits, les oreillers et les draps comme s'ils passaient chaque nuit dans un hôtel cinq étoiles. Et si nous vous disions que vous pouvez retrouver la même sensation de confort chez vous ?

Oubliez cette chambre sans âme avec un lit d'adolescent. Avec ces astuces vous pourrez vivre (presque) dans un complexe hôtelier de luxe sans sortir de votre chambre. La première chose dont vous avez besoin est de prendre une profonde respiration et de prendre une minute pour réfléchir si vous faites les choses correctement – au-delà du lit lui-même. Prenez un crayon et du papier et commencez à marquer les chèques sur notre liste.

Changer les draps régulièrement

Cela peut sembler évident, mais les draps doivent être changés souvent, et il faut toujours avoir plusieurs sets pour ne jamais les trouver tous sales. Il est recommandé de les changer au moins une fois par semaine.

Feuilles sans ‘boules'

Tout comme nous pensons tous à la qualité du matelas avant de l'acheter, nous devons regarder celles des draps. Ceux en coton sont les meilleurs, car ils respirent et sont durables. Mais la clé est de rechercher ceux qui ont le plus de fils, mais que ceux-ci vont bien.

Pas de rides

De moins en moins on repasse, c'est quelque chose de vérifié. Mais un lit parfait comprend des draps parfaitement repassés. Il est préférable de le faire lorsqu'ils sont encore mouillés. Mais si le fer à repasser n'est pas votre truc, vous pouvez aussi choisir de les laver avec un cycle d'essorage doux et de les suspendre le plus longtemps possible sur une corde à linge, mieux si elle fait face à la rue. Ensuite, il sera beaucoup plus facile de les repasser.

Ventiler, ventiler et ventiler

La première grosse erreur quand on fait le lit (que ce soit le jour ou la nuit) est de le faire dans une pièce non aérée. Dès que vous vous levez, ouvrez grand les fenêtres. Vos narines vous remercieront. Dix minutes par jour suffisent.

Mais aérer ne consiste pas seulement à faire entrer de l'air frais dans la pièce : il faut aussi que vous mettiez de côté les draps, couvre-lits, couvertures ou couettes que vous avez sur le lit et que vous le laissiez respirer. Une fois tous les 15 jours – ou tous les mois –, par exemple, vous pouvez retourner le matelas et le secouer pour l'aérer.

Au mess

La dernière étape serait de se mettre au travail et de marquer quelques «coins d'hôpital» ou coin d'hôpital, l'astuce infaillible pour faire des lits pour dix. Tout d'abord, le bas du drap doit être au pied du lit. Ensuite, choisissez l'un des deux coins de la zone des pieds pour que le lit soit bien fait.

Tenez le tissu dans ce coin et formez un angle de 45 degrés. Ensuite, rentrez l'excédent de tissu sous le matelas et laissez tomber le drap. Ajustez le bord au coin du matelas. Et enfin, répétez cette opération dans chacun des coins.

Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ainsi, votre lit sera toujours le même que celui d'un hôtel.

Des draps cinq étoiles

Ceux en coton égyptien, bien qu'ils soient plus chers, vous donneront l'impression d'être dans un hôtel cinq étoiles. De plus, la couleur blanche procure une sensation de plaisir et de bien-être, idéale pour le moment de repos. Bien sûr, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît le plus ou qui s'adapte le mieux à votre pièce. Notre recommandation est d'inclure, même dans les coussins ou les couvre-lits, un peu de blanc pour que la paix entre dans votre chambre.

Le lit comme à l'hôtel

Faites votre lit comme un pro

