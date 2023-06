La Musique : La clef secrète qui influence votre humeur

On dit que la musique adoucit les mœurs, mais cette dernière a un impact bien plus profond sur nos émotions qu'on ne le croit généralement.

Qu'il s'agisse de s'enrouler dans une couverture avec Radiohead en fond sonore durant un après-midi pluvieux de novembre, de vibrer au dernier hit de Rosalía, ou de savourer un verre de vin en écoutant un Nocturne de Chopin, la musique est une part indéniable de notre humanité, nous distinguant des autres espèces sur Terre.

L'étonnant pouvoir de la musique sur l'esprit

“Comment la musique parvient-elle à exercer une influence si puissante sur notre psyché ?” vous demandez-vous sûrement. Bien, voilà ce que l'on sait.

La musique, d'après ‘Psychology Today‘, offre une ressource précieuse pour la régulation de nos émotions. Elle nous permet de nous déconnecter de situations anxiogènes et de nous concentrer sur sa beauté intrinsèque. Parfois, nous nous reconnaissons dans les paroles d'une chanson, et cela peut donner de la voix à notre expérience, nous faisant sentir moins seuls.

Quand la musique devient une solution anti-stress

Il est à noter que la musique douce et lente est souvent la plus efficace pour faire face aux émotions négatives. De même, la musique joyeuse peut avoir un impact significatif dans des situations stressantes, en nous aidant à mieux les gérer.

Par ailleurs, la musique triste est aussi capable de procurer du plaisir. Pour certains, elle intensifie ces sentiments de perte et de nostalgie, leur rappelant des événements personnels. Mais parfois, écouter une chanson triste lorsque l'on ne se sent pas bien peut aussi donner l'impression que quelqu'un nous tend une main, créant un sentiment d'empathie.

La musique triste : un calmant naturel ?

La récompense peut être purement biochimique, comme ce sentiment de soulagement après un pleur. Sur le plan biologique, la musique triste est liée à la production de prolactine, une hormone associée aux pleurs, qui génère des sensations d'apaisement pour contrer la douleur mentale. “La musique triste est liée à la prolactine, une hormone qui génère des sensations d'apaisement pour contrer la douleur mentale.”

La musique nous donne également envie de pleurer car elle provoque en nous un sentiment d'admiration indescriptible. Cette sensation est une sorte d'émerveillement face à ce que d'autres esprits peuvent créer. C'est une expérience intense et, bien sûr, plaisante.

La musique, maître du temps ?

La musique démontre que la perception du temps est essentiellement subjective : elle peut distordre le “temps de l'horloge“. Elle est un puissant stimulus émotionnel qui modifie notre relation avec le temps. En effet, le temps semble passer plus vite quand on écoute de la musique agréable, qui semble également détourner l'attention du traitement du temps.

Cet effet de raccourcissement semble être plus marqué dans le cas de musique calme, avec un tempo lent. Par exemple, la musique est utilisée dans les salles d'attente pour réduire la durée subjective du temps d'attente ou dans les supermarchés pour encourager les gens à rester plus longtemps et à acheter plus. En somme, elle peut altérer notre humeur, nos émotions et notre motivation.

On dit que la musique adoucit les mœurs. Elle fait bien plus : elle enrichit notre vie, que ce soit avec Radiohead en arrière-plan d'une après-midi pluvieuse de novembre, le dernier hit de Rosalía, ou un Nocturne de Chopin accompagné d'un verre de vin. Utilisée dans toutes les cultures, elle a la capacité de nous calmer, voire de consoler notre douleur. Elle est sans doute l'un des témoignages les plus poignants de notre humanité, qui nous distingue des autres espèces de la Terre.

