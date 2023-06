La nouvelle tendance TikTok : comment contourner les restrictions de bagages en avion

Les vacances approchent et vous êtes prêt à partir à l'aventure. Mais il y a un problème : comment faire rentrer tous vos vêtements dans votre valise sans avoir à payer de supplément pour les bagages ? Ne vous inquiétez pas, car nous avons la solution pour vous.

La technique de l'oreiller

Lorsqu'il s'agit de prévoir la quantité de vêtements que vous porterez pendant votre voyage, il est préférable de ne pas lésiner. En effet, si vous avez plus de bagages que vous n'en avez payé, vous risquez d'avoir peur dans la file d'attente de l'embarquement et de devoir payer les frais correspondants. Mais grâce à une astuce simple, vous pouvez emporter plus de bagages sans avoir à payer de supplément.

L'étudiante belge Tedi Ivanova a partagé cette astuce sur TikTok et elle est devenue virale. L'idée est de remplir un oreiller avec tous les vêtements qui ne rentrent pas dans votre valise et de le transporter à la main. Certaines compagnies aériennes autorisent les passagers à emporter un oreiller en plus de leur valise, ce qui en fait le parfait camouflage pour vos vêtements supplémentaires.

Les maîtres de l'esprit

L'astuce de l'oreiller n'est pas la seule méthode pour emporter plus de bagages sans payer de supplément. Certains passagers ingénieux ont réussi à contourner les règles des compagnies aériennes de manière inventive. Par exemple, un voyageur a glissé un sac à dos supplémentaire en le recouvrant d'un pull, trompant ainsi le personnel de la compagnie aérienne qui ne l'a pas remarqué.

Il existe donc plusieurs tactiques que vous pouvez utiliser pour emporter plus de bagages sans payer de frais supplémentaires. Mais n'oubliez pas que ces méthodes peuvent être risquées et qu'il est préférable de respecter les règles des compagnies aériennes.

Plan B : les sacs des boutiques de l'aéroport

Si vous ne voulez pas prendre de risques, il existe une autre option : les sacs des boutiques de l'aéroport. En effet, ces sacs ne sont généralement pas considérés comme des bagages à main par les compagnies aériennes. Vous pouvez donc les utiliser pour transporter les articles les plus lourds que vous ne pouvez pas mettre dans votre valise.

Il vous suffit de passer le contrôle de sécurité avec plusieurs couches de vêtements et de les ranger ensuite dans l'un de ces sacs. Vous pourrez ainsi emporter plus de bagages sans avoir à payer de supplément. Cependant, assurez-vous de vérifier les règles spécifiques de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagerez, car celles-ci peuvent varier.

