La nouvelle tendance virale : le sel sur le balai pour un ménage impeccable !

Qui ne rêve pas de vivre dans une maison agréable, propre et présentable et que l'obtenir coûte le moins d'efforts possible. Un nettoyage en profondeur à la maison est essentiel pour y parvenir, mais que ferions-nous sans toutes ces astuces typiques en France que les grands-mères parviennent à rendre le nettoyage beaucoup plus facile ?

Nous l'avons vu avec l'astuce pour nettoyer la machine à laver avec du vinaigre, avec l'astuce virale pour nettoyer le four pendant que vous dormez ou l'astuce pour mettre une pastille de lave-vaisselle dans les toilettes, mais cette fois nous voulons parler d'une astuce de nettoyage qui n'arrête pas de gagner de plus en plus de followers et que vous aurez aussi envie de rejoindre quand vous saurez à quoi ça sert, dans ce cas il s'agit de mettre du sel dans le balai.

L'astuce virale de jeter du sel sur le balai Comment l'appliquer et à quoi ça sert ?

Comme nous le prévoyons, l'une des astuces de nettoyage qui n'arrête pas de faire parler les gens est de jeter du sel sur le balai. Mais à quoi ça sert ? Eh bien, la raison pour laquelle mettre du sel sur le balai est une bonne idée est liée aux propriétés du sel et qui en font un excellent purificateur naturel. Quelque chose qui est essentiel pour pouvoir tuer les germes et les bactéries.

Utilisez également ce mélange pour nettoyer le reste de la maison

Ce mélange vous servira non seulement à balayer et à désinfecter les surfaces de la maison, mais il peut également être utile pour enlever la saleté dans d'autres espaces de la maison. Par exemple, ce mélange peut être utilisé pour détartrer le receveur de douche et l'évier, pour nettoyer la plaque de cuisson de la cuisine, pour faire briller le four et le micro-onde…

Balai de nettoyage : un élément essentiel du nettoyage

Mais à quoi cela peut-il nous servir de nettoyer en profondeur les surfaces de la maison si nous avons un balai totalement sale ? Si tel est votre cas, il est temps pour vous de prendre en compte comment vous pouvez le nettoyer en profondeur pour parvenir à un nettoyage total.

Le processus de nettoyage du balai

Remplissez un seau ou une bassine d'eau tiède et ajoutez un peu de liquide vaisselle.

Dévissez la brosse du manche du balai et faites-la tremper dans l'eau pendant 20 à 30 minutes.

Avec la brosse immergée, aidez-vous de vos mains (avec des gants) pour enlever la saleté visible.

Après ce temps, sortez la brosse du seau et trempez-la à nouveau dans de l'eau propre.

Une fois cela fait, retirez-le de l'eau et laissez-le sécher à l'air libre. Faites-le d'abord avec la brosse vers le bas et posée sur le sol et après quelques minutes, lorsqu'elle est presque sèche, placez-la à l'envers en retournant le balai pour éviter que les poils ne se déforment.

Pourquoi est-il important d'avoir toujours un balai propre ?

Quelle que soit la taille ou la forme du balai ou le matériau dont sont faits les poils, il est crucial de le garder propre afin qu'il remplisse sa fonction principale : ramasser la saleté et contribuer à créer un environnement sain à la maison. Si vous utilisez un balai sale qui accumule des débris de toutes sortes, au lieu de nettoyer, vous risquez de répandre la saleté d'une pièce à l'autre et d'emporter d'éventuels germes piégés dans les poils de la brosse.

Apprendre à nettoyer la brosse à balai est essentiel

Apprendre à nettoyer la brosse à balai est essentiel car c'est là que peuvent rester des éléments nocifs, comme les acariens ou les bactéries qui proviennent de la décomposition des particules alimentaires tombées sur le sol de la cuisine ou du salon.

3.8/5 - (13 votes)