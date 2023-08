La plante porte-bonheur chinoise : l’atout incontournable pour attirer la prospérité et la fortune

Les secrets de l'arbre à argent: symbole de chance et purificateur d'air

L'arbre à argent (pachira aquatique ou châtaignier de goyave) est l'un des cadeaux les plus populaires lors de la célébration du Nouvel An chinois, mais aussi pour les anniversaires, les anniversaires, le déménagement dans une nouvelle maison ou l'ouverture d'une nouvelle entreprise. Et c'est que cette plante, selon la tradition chinoise, peut porter chance dans votre vie, surtout lors d'une grande étape de la vie.

L'arbre à argent: un symbole de chance et de prospérité

Selon la légende —même si ce n'est pas la seule—, un pauvre homme pria pour la prospérité et trouva bientôt cet arbre. Il l'a emporté chez lui et a pu faire pousser beaucoup plus d'arbres à partir de ses graines, ce qui lui a permis de devenir riche.

Ce mythe est présent dans la société depuis longtemps. Dès la dynastie Han (206 avant JC – 220 après JC), des arbres à monnaie en bronze coulé ont été trouvés dans d'anciennes tombes de cette période au Sichuan.

Le pachira est donc un symbole de chance et de prospérité pour les chinois, tant de gens pensent qu'en posséder un peut attirer ces qualités. De plus, ils sont largement utilisés dans la culture chinoise pour créer un bon feng shui chez soi afin de vivre en harmonie avec l'environnement qui l'entoure.

Le pachira, un purificateur d'air efficace

En plus de la chance, l'arbre à argent est un excellent purificateur d'air. Un célèbre étude menée par la NASA en 1989 sur les plantes d'intérieur sur la qualité de l'air, a révélé que le pachira aquatique est l'un des filtres les plus efficaces des polluants nocifs pour la santé humaine.

Selon les principes du feng shui, le tronc tordu de cette plante emprisonne la chance entre ses plis et les cinq feuilles qui ont normalement ses tiges représentent les cinq éléments (五行) : la terre, le vent, le feu, l'eau et le métal. C'est pourquoi de nombreuses personnes possèdent un arbre à argent près de leur caisse enregistreuse ou dans le coin sud-est de leur maison.

Comment prendre soin d'un pachira

Le pachira est l'une des plantes les plus faciles à entretenir et est parfaite pour ceux qui débutent dans le monde du jardinage. Originaire des tropiques, cette plante prospère souvent à proximité des zones humides et des marécages, ce qui la rend assez immunisée contre l'une des principales causes de défaillance des plantes d'intérieur : l'arrosage excessif.

Un certain nombre de précautions doivent néanmoins être prises. Ce sont les soins qu'un pachira devrait recevoir, selon le site spécialisé en jardinage Monde des jardiniers:

Pachira réussit mieux dans une lumière vive et indirecte. Et c'est que la lumière directe du soleil pourrait brûler ses feuilles.

Il prospère bien dans un environnement humide, il est donc important de vaporiser fréquemment ses feuilles avec de l'eau. Un bon endroit pour le mettre peut être la salle de bain.

Bien que le pachira aime l'humidité, il ne faut pas l'inonder d'eau. Il est donc important de s'assurer que tout excès d'eau a été évacué après l'arrosage.

Si vous le retournez à chaque fois que vous l'arrosez, votre pachira poussera plus uniformément.

Pour une longévité optimale, fertilisez légèrement le pachira trois à quatre fois par an, du printemps à l'automne.

Nettoyez les feuilles de temps en temps pour éliminer la poussière accumulée.

Le pachira pousse assez rapidement, mais vous pouvez éviter que votre plante ne devienne trop grande en la taillant ou en coupant les pointes de croissance si nécessaire. Le conserver dans un pot plus petit peut également aider à contenir sa croissance.

L'arbre à argent est bien plus qu'une simple plante décorative. Il symbolise la chance et la prospérité selon la tradition chinoise et est également un puissant purificateur d'air. En prenant soin d'un pachira, vous pouvez non seulement bénéficier de ses avantages esthétiques, mais aussi améliorer la qualité de votre air intérieur. Alors pourquoi ne pas ajouter un arbre à argent à votre foyer et laisser la chance vous sourire ?

