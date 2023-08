La pluie de météores la plus spectaculaire a lieu ce week-end

Même si le ciel peut être une vue assez impressionnante n'importe quel jour de la semaine, il est toujours amusant d'assister à un événement céleste impressionnant et attendu.

Qu'il s'agisse d'une éclipse spéciale, d'un phénomène lunaire ou d'une série d'étoiles filantes, l'expérience peut être mémorable lorsque les conditions sont idéales. Mais certains événements annuels du calendrier s'imposent toujours comme des événements incontournables. Et ce week-end, la “meilleure pluie de météores de l'année” illuminera le ciel dans un spectacle éblouissant. Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez voir le spectacle par vous-même.

L'été est la saison idéale pour de nombreux astronomes amateurs, à la fois en raison du temps plus chaud qui rend l'observation plus confortable et grâce au nombre d'événements célestes majeurs qui se produisent. Mais ce week-end, les Perséides culmineront dans un affichage époustouflant que la NASA appelle “la meilleure pluie de météores de l'année“. L'événement annuel très attendu est créé par le passage de la Terre à travers la traînée de poussière de la comète 109P/Swift-Tuttle, qui orbite autour du soleil une fois tous les 133 ans et a traversé le système solaire interne pour la dernière fois en 1992, selon l'agence spatiale. Au fur et à mesure que les minuscules particules pénètrent dans notre atmosphère et commencent à tomber vers le sol, elles se consument et créent le spectacle époustouflant parfois appelé “étoiles filantes“. La réputation stellaire des Perséides vient en partie de leur activité, avec de nombreuses années voyant en moyenne jusqu'à 100 météores par heure, selon la NASA. Mais les “étoiles filantes” qu'il produit sont également particulièrement vives et captivantes, créant souvent des “sillages” longs, brillants et colorés et des boules de feu éblouissantes qui sont “de plus grandes explosions de lumière et de couleur qui peuvent persister plus longtemps qu'une traînée de météores moyenne“.

Alors que beaucoup de gens mettent un point d'honneur à attraper les Perséides chaque année, ceux qui sortent pour avoir un aperçu auront probablement une vue encore meilleure que d'habitude. C'est parce que cette année verra le pic de la douche tomber une nuit avec un mince croissant de lune décroissant qui n'est éclairé qu'à 8%, rapporte Space.com. L'éblouissement réduit permettra de saisir beaucoup plus facilement toute la brillance des météores, qui peuvent autrement apparaître plus faibles en raison de l'augmentation de la magnitude. Les conditions seront également améliorées car la lune ne se lèvera que très tard dans la soirée, plus près du lever du soleil, vers 3 heures du matin. “Par rapport à l'année dernière, lorsque la lune était pleine, cette année va être géniale“, a déclaré à Insider Bill Cooke, scientifique principal du Meteoroid Environment Office de la NASA.

Si vous espérez attraper les Perséides à leur moment le plus actif, vous voudrez peut-être effacer tous les plans de soirée que vous avez pour ce week-end à venir. Selon Space.com, le spectacle devrait atteindre son apogée aux petites heures du matin du 13 août vers 4 h HAE, faisant du samedi soir et du dimanche avant l'aube la fenêtre d'observation idéale. Outre l'amélioration des conditions visuelles de cette année, Cooke dit que les Perséides valent la peine d'être attrapées car elles ne se comparent vraiment qu'à une autre pluie de météores tout au long de l'année. “La différence est que les Perséides se produisent par une belle et chaude nuit d'été. Les Géminides sont à la mi-décembre et vous vous gèlez la queue“, a déclaré Cooke à Insider.

Si vous êtes déjà réservé pour le week-end, vous pouvez toujours prendre le temps d'attraper certains des Perséides. Le spectacle se terminera tout en produisant des météores visibles pour le reste du mois. Mais quel que soit le moment où vous prévoyez d'observer les étoiles, il y a quelques conseils à toujours garder à l'esprit pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience possible. Tout comme la lune peut noyer d'autres objets célestes, la pollution lumineuse des villes lumineuses et des lampadaires peut rendre beaucoup plus difficile d'avoir une vue imprenable sur l'action. Une fois installé, il vous faudra encore près de 30 minutes pour que vos yeux s'adaptent complètement à l'obscurité, ce qui rend tout aussi important de s'abstenir de regarder l'écran lumineux de votre téléphone, selon la NASA. Il est également utile de consulter vos prévisions météorologiques locales, qui peuvent vous aider à déterminer si les conditions météorologiques vous permettent de voir et vous aider à déterminer comment vous habiller confortablement en fonction de la température. Il est préférable d'apporter une couverture ou une chaise qui vous permettra de vous allonger et de regarder au-dessus. “Allongez-vous simplement avec vos yeux et admirez le ciel, et vous verrez les Perséides filer le long du ciel“, a déclaré Cooke à Insider.