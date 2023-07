La rétine ne supporte pas le vieillissement d’un siècle

Alors que nous prenons soin de notre peau pendant l'été, nous oublions souvent de protéger nos yeux des rayons nocifs du soleil.

Pourtant, notre vue peut également subir des dommages importants si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 20 % des cas de cataracte sont directement liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets. De plus, il est estimé que 10 % des cas de cataracte dans le monde peuvent être attribués à cette exposition aux UV.

Les conséquences de l'exposition au soleil sur les yeux

Outre la cataracte, l'OMS souligne que l'exposition au soleil peut provoquer d'autres problèmes oculaires tels que la photokératite et la photoconjonctivite. Bien que ces effets soient généralement réversibles et ne causent pas de dommages à long terme, ils peuvent être très douloureux et nécessitent parfois une intervention médicale. Heureusement, ces problèmes peuvent être évités en prenant des précautions et en protégeant nos yeux.

Les conseils d'un expert pour protéger ses yeux du soleil

Le Dr Gonzalo Bernabéu, directeur du service d'ophtalmologie de l'hôpital universitaire de Montepríncipe, donne quelques conseils pour protéger nos yeux pendant l'été :

1) Protéger les paupières avec de la crème solaire

Les paupières sont une partie très délicate du visage et nécessitent une attention particulière. Il est donc essentiel d'appliquer une crème solaire adaptée sur cette partie de notre visage pour les protéger des rayons nocifs du soleil.

2) Prévenir le dessèchement des yeux

La chaleur estivale et la climatisation peuvent entraîner un dessèchement de la cornée, ce qui provoque une sécheresse oculaire accrue. Pour éviter cela, le Dr Bernabéu recommande l'utilisation de larmes artificielles, surtout pour les personnes travaillant dans des environnements où l'air conditionné est utilisé en abondance.

3) Utiliser des lunettes de soleil

Les lunettes de soleil sont indispensables pour protéger nos yeux des rayons ultraviolets. Selon le Dr Bernabéu, il est recommandé de porter des lunettes de soleil avec un filtre de niveau 3 pour une protection optimale. En effet, une exposition prolongée au soleil peut favoriser l'apparition de la cataracte à long terme et endommager la rétine.

Par conséquent, il est important de se rappeler que l'exposition au soleil sans protection peut provoquer des problèmes oculaires graves. En particulier, les jeunes doivent être conscients des risques associés à une telle exposition, car ils peuvent augmenter le risque de développer une dégénérescence maculaire à l'avenir.

Il est essentiel de protéger nos yeux du soleil pour prévenir les dommages oculaires. Que ce soit en utilisant de la crème solaire sur les paupières, en évitant le dessèchement des yeux avec des larmes artificielles ou en portant des lunettes de soleil, ces mesures simples peuvent contribuer à maintenir une bonne santé visuelle tout au long de l'été et au-delà.

