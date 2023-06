La révélation choc d’une télétravailleuse : Piégée entre les eaux turquoises d’Ibiza et son bureau Suisse

Si le télétravail a connu un essor considérable avec la pandémie, il a aussi ouvert la voie à de nouvelles aventures. Découvrez comment une télétravailleuse a fait croire à son patron qu'elle était en Suisse alors qu'elle se prélassait sur une plage d'Ibiza.

Quand le Télétravail Devient une Odyssée

La pandémie a transformé notre vie professionnelle. Avec l'adoption massive du télétravail, le rêve de travailler depuis son canapé est devenu une réalité pour des millions d'individus. Bien que les entreprises soient de plus en plus réticentes à cette pratique, nombreux sont ceux qui ont pris goût à cette liberté retrouvée. “Échapper à l'agitation urbaine quotidienne” est devenu le nouveau mantra pour beaucoup d'entre nous.

Non seulement cela a permis à de nombreux travailleurs de s'installer dans des régions plus paisibles et abordables, mais certains ont poussé l'audace encore plus loin. À l'instar de ale_bnd, une utilisatrice TikTok qui a défrayé la chronique avec une vidéo incroyable.

Sa Maison à Genève, Son Bureau à Ibiza

Ale_bnd a surpris tout le monde en révélant qu'elle avait fait croire à son employeur qu'elle télétravaillait depuis chez elle, à Genève. Mais la réalité était tout autre : elle se trouvait sur une plage idyllique à Ibiza, toujours collée à son ordinateur pour assurer ses responsabilités professionnelles. Une évasion discrète entre sable doré et eaux cristallines, tout en restant productive.

Toutefois, son stratagème a commencé à vaciller lorsque son supérieur a voulu faire une visioconférence pour discuter de certains aspects du travail. Prise au dépourvu, ale_bnd a dû rapidement élaborer une astuce pour cacher son environnement estival.

Le Subterfuge du Faux Fond d'Écran

Afin d'éviter que son patron ne découvre son escapade à Ibiza, ale_bnd a demandé aux employés du beach club d'ouvrir un parasol pour atténuer la lumière du soleil trop intense pour une journée pluvieuse à Genève, comme elle l'avait prétendu. Elle a aussi mis en place un fond d'écran fictif pour simuler son bureau à domicile, et utilisé des écouteurs pour éliminer le bruit de fond.

Cependant, tous ces efforts se sont avérés insuffisants. Sa supercherie a finalement été démasquée et elle a décidé de raconter son aventure sur TikTok, où elle a rapidement gagné en viralité, totalisant plus de 2,5 millions de vues.

L'Essentiel, C'est de Bien Faire son Travail

Au-delà de cette anecdote, ale_bnd et beaucoup de ceux qui ont regardé sa vidéo soulignent une leçon importante : l'essentiel n'est pas tant l'endroit où l'on se trouve, mais plutôt la qualité de son travail. Nous ignorons comment son patron a réagi en découvrant qu'elle était à Ibiza plutôt qu'à Genève, mais une chose est sûre : lors de son prochain passage au bureau, elle affichera un teint hâlé qui fera certainement jaser.

