La science révèle : découvrez les 8 habitudes quotidiennes pour être plus heureux

Les clés du bonheur sont souvent recherchées de manière incessante, mais rester constamment positif et heureux n'est pas toujours évident. En France, les troubles dépressifs continuent d'augmenter, avec une hausse de plus de 4% selon les données du ministère de la santé. Face à cette réalité, il est essentiel de mettre en pratique des habitudes et principes fondamentaux pour atteindre le bonheur.

Dans cet article, nous vous proposons huit habitudes quotidiennes, basées sur les dernières recherches scientifiques, pour être plus heureux dans votre vie quotidienne. Ces habitudes sont simples à mettre en place et vous aideront à intégrer progressivement le bonheur dans votre vie.

Socialiser : entourez-vous d'amis et de famille

Une étude menée par Harvard montre qu'une des caractéristiques communes aux personnes heureuses est leur connexion avec leurs amis et leur famille, ainsi que la qualité de leurs relations avec eux. Ces personnes vivent plus longtemps, atteignent plus facilement leurs objectifs et ont une vie plus saine, selon National Geographic.

Faire de l'exercice physique : prendre soin de son corps et de son esprit

Faire du sport régulièrement est essentiel pour une bonne santé physique, mais aussi mentale. L'exercice physique augmente la production d'endorphines, des neurotransmetteurs qui nous aident à nous sentir bien et à réduire le stress, selon la Mayo Clinic.

Profiter du temps à l'extérieur : un lien avec le bien-être émotionnel

Passer du temps à l'extérieur est associé à un plus grand bien-être émotionnel, selon une étude publiée par Springer Link. En revanche, passer trop de temps devant un écran est lié à un niveau de bonheur inférieur.

Avoir une bonne habitude de sommeil : essentiel pour la santé et le bonheur

Un sommeil de qualité est essentiel pour affronter la journée avec enthousiasme et bonne humeur. Selon la Société espagnole de neurologie, près de la moitié de la population adulte en Espagne affirme ne pas avoir un sommeil de qualité. Prendre soin de son sommeil permet de réduire le stress, d'avoir moins d'émotions négatives et de mieux faire face aux défis quotidiens.

Parler positivement à soi-même : renforcer son estime de soi

Se parler de manière positive et bienveillante est un aspect important pour être plus heureux. Cela permet de prendre soin de soi, d'être bienveillant envers soi-même et de renforcer son estime de soi.

Câliner plus souvent : une amélioration de l'humeur et du bonheur

Les câlins sont associés à une amélioration de l'humeur et à un plus grand bonheur, loin des conflits, selon une étude publiée dans la revue scientifique Plos One. Le contact physique libère de l'ocytocine et de la sérotonine, deux hormones responsables du bonheur et du bien-être.

Faire un exercice pratique : se souvenir des moments heureux

Un exercice pratique recommandé par le psychologue Alberto Soler consiste à réfléchir aux moments de la journée dont on est le plus fier, mais aussi à ceux qu'on aurait aimé faire différemment. Ces réflexions peuvent être écrites dans un cahier et ne prennent que quelques minutes. Cela permet de cultiver le bonheur au quotidien.

Entretenir des relations solides : un facteur clé pour être heureux

Le docteur en psychologie Tal Ben-Shahar explique que les personnes heureuses ont généralement des relations intimes solides, que ce soit dans leur relation amoureuse, avec leurs amis ou leur famille.

En mettant en pratique ces huit habitudes quotidiennes, vous pouvez augmenter votre bonheur et votre bien-être dans votre vie quotidienne. Il est important d'écouter ses émotions, de prendre soin de soi et de cultiver des relations positives. Alors, prêt à être plus heureux ?

