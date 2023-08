La solution pour passer des nuits fraîches cet été : découvrez notre astuce infaillible !

Les températures élevées ravagent la France. En fait, “l'Europe s'est réchauffée plus rapidement que tout autre continent au cours des dernières décennies, avec une augmentation des températures qui a doublé la moyenne mondiale”, indique le Rapport sur l'état du climat en Europe 2022, un document qui met en garde contre la chaleur extrême que notre continent souffre chaque été.

Conseils pour bien dormir pendant la chaleur estivale

Les vagues de chaleur nous empêchent de nous endormir la nuit, sauf pour ceux qui ont l'air conditionné chez eux. Pour cette raison, nous vous donnons les conseils de base dont vous avez besoin pour dormir même lorsque les températures sont élevées.

Une douche chaude avant de se coucher

Compte tenu des températures élevées, il est préférable d'éviter à la fois les douches chaudes et les douches froides. Le premier ne nous détendra pas, comme cela se produit en hiver, mais augmentera notre température corporelle. Et les seconds nous éclaireront trop pour aller nous coucher et nous endormir. Dans ces cas, la meilleure option semble être de prendre une douche à l'eau tiède.

Choisissez un pyjama en coton

Pour dormir confortablement, et sans chaleur excessive la nuit, il est important de porter un pyjama en coton qui donne une sensation de fraîcheur. Il est important que le tissu soit 100% coton car il nous gardera au frais grâce à sa capacité à absorber l'humidité.

Ne buvez pas trop de liquide

S'il est vrai qu'il est important de s'hydrater fréquemment pendant l'été, nous ne devons pas boire trop de liquides avant d'aller nous coucher, car cela interromprait notre sommeil.

Un dîner léger

Si nous mangeons un dîner copieux, notre corps utilisera une grande partie de ses efforts pour digérer au lieu d'abaisser le rythme cardiaque, il nous sera donc plus difficile de nous endormir. Il faut aussi éviter de consommer des boissons stimulantes, qui activeraient notre cerveau et notre système nerveux.

Postures pour bien dormir

Tous les experts s'accordent sur la meilleure et la pire position pour dormir au lit. La meilleure position de sommeil est sur le côté, soit à droite, soit à gauche. Dormir sur le côté aidera à prévenir les douleurs au cou et à la colonne vertébrale, à améliorer le drainage lymphatique dans notre corps et à améliorer notre respiration.

Cette position est la plus appropriée pour tout le monde, en général, et pour les femmes enceintes en particulier. C'est aussi la position parfaite pour les personnes qui ronflent, puisque la gorge ne sera pas comprimée.

Autres recommandations pour mieux dormir pendant l'été

La pire position est de dormir sur le ventre car cela produit plus de stress sur le cou et cela affecte les muscles et les articulations. Si nous avons déjà dormi sur le ventre, nous remarquerons des douleurs dans les bras et les épaules lorsque nous nous levons.

Si nous faisons partie des personnes qui dorment sur le ventre, il est préférable d'avoir un oreiller fin, car cela provoque beaucoup moins de stress sur le cou et la colonne vertébrale. Une autre chose que nous devons savoir est qu'il n'est absolument pas recommandé pour les bébés, car il peut provoquer ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson.

En suivant ces conseils simples, vous pourrez dormir confortablement même par temps chaud. Prenez une douche tiède avant de vous coucher, portez un pyjama en coton, évitez de boire trop de liquides avant de dormir, ayez un dîner léger, choisissez la bonne position de sommeil et évitez de dormir sur le ventre. Profitez d'un sommeil réparateur même pendant les chaudes nuits d'été !

