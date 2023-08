La solution ultime pour mieux dormir lors des nuits caniculaires

Après avoir passé le mois de juillet le plus chaud de l'histoire, le mois d'août ne semble pas se relâcher. Selon tous les météorologues, il y a encore des journées très chaudes. Bien que la chaleur soit suffocante le jour, la nuit c'est un grand obstacle pour bien dormir.

Nous n'avons pas tous une unité de climatisation qui refroidit notre maison et nous permet de bien nous reposer, et pendant ces mois d'été, la nuit peut devenir un véritable enfer. Heureusement, nous avons plusieurs astuces pour survivre aux nuits les plus chaudes de l'année.

Pourquoi dort-on mal quand il fait chaud ?

Malcolm Von Schantz, neuroscientifique du sommeil à l'Université de Surrey, explique qu'”en tant qu'espèce, nous sommes des animaux diurnes et au fil des ans, nous avons évolué pour dormir la nuit, quand il fait plus froid et plus sombre”. Pour cette raison, lorsque la température change, il nous est difficile de bien nous endormir : cela fonctionne comme une « horloge naturelle » et nous nous réveillons.

Notre température change entre l'éveil et le sommeil, environ une heure ou trente minutes avant de dormir, le corps commence à perdre de la chaleur corporelle. Cela augmente les sensations de fatigue chez les adultes normaux en bonne santé.

Les personnes souffrant d'insomnie, sans aller plus loin, “montrent qu'elles ont une température basale plus élevée juste avant de s'endormir que les personnes qui n'ont pas de problèmes de sommeil”.

La chaleur ambiante n'aide pas à cette réduction thermique et il semble plus que prouvé que lorsque la température est très élevée, il est plus difficile de s'endormir et, lorsqu'elle est atteinte, elle est de très mauvaise qualité (fragmentée et avec peu de rêves).

Conseils pour rafraîchir la maison naturellement

Empêcher la pièce de chauffer pendant la journée : La première chose à faire est de s'assurer que, pendant les heures centrales de la journée, la pièce où nous dormons est chauffée. Pour cela il est important de l'isoler en fermant fenêtres, portes et stores tout au long de la journée.

Lorsqu'il fait déjà nuit, la température extérieure, bien que légèrement, baisse généralement : il est temps d'ouvrir les fenêtres et de créer un petit courant d'air qui rafraîchira toute la maison.

Ventilateur : Comme aide supplémentaire, nous pouvons acheter un ventilateur programmable et activer l'arrêt automatique lorsque nous calculons que nous serons endormis. Une autre astuce consiste à placer un sac de glace ou une bouteille congelée devant le ventilateur pour aider à refroidir l'air circulant dans la chambre.

Literie : Pour l'été, l'idéal est de choisir une literie légère, avec des fibres naturelles qui absorbent mieux la transpiration que les synthétiques, et des pyjamas d'été en coton frais et fin.

Appareils électroniques : Les appareils électroniques comme la télévision ou l'ordinateur dégagent de la chaleur, il est donc avantageux de les débrancher quelques heures avant d'aller dormir.

Dîner : Éviter les gros repas avant le coucher est essentiel les nuits chaudes, car ils ont tendance à augmenter la sensation de chaleur et à interférer avec le sommeil.

Prenez une douche ou un bain rafraîchissant avant de vous coucher.

Exercice : Il est recommandé de ne pas faire d'exercice trop près de l'heure du coucher, car cela augmente également la température corporelle.

Brain tapping, le truc du calcetín et autres méthodes virales pour bien dormir pendant la vague de chaleur

Maintenant que vous savez pourquoi il est si difficile de bien dormir pendant les vagues de chaleur, découvrez toutes les astuces virales qui peuvent vous aider à passer une nuit fraîche et agréable. Parmi les plus populaires, on trouve le “brain tapping”, une technique de relaxation qui consiste à tapoter doucement le front pour apaiser l'esprit et favoriser l'endormissement. Un autre conseil qui circule beaucoup est celui de mettre une bouteille d'eau congelée dans une chaussette et de la placer sur le front ou sur les pieds pour se rafraîchir rapidement.

Ces méthodes virales peuvent sembler farfelues, mais elles ont souvent des effets bénéfiques sur notre capacité à dormir. Il suffit parfois d'un geste simple ou d'une technique inhabituelle pour lutter contre la chaleur et retrouver un sommeil réparateur.

