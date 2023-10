La tégénaire, une grosse araignée qui peut s’inviter chez vous

Vous avez peut-être déjà croisé la route d'une tégénaire, cette grosse araignée qui peut s'inviter chez vous. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Et comment s'en débarrasser ?

Qu'est-ce qu'une tégénaire ?

La tégénaire est une araignée qui fait partie de la famille des Linyphiidae. Elle se caractérise par sa taille imposante, puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 1 cm de longueur pour les plus grandes espèces. Elle est reconnaissable à ses pattes noires et rouges, ainsi qu'à sa tête et son abdomen de couleur marron.

Cette araignée est très commune en Europe et en Amérique du Nord. Elle vit principalement dans les maisons et les jardins, où elle se nourrit de petits insectes.

Comment s'en débarrasser ?

Si vous trouvez une tégénaire chez vous, il est important de ne pas paniquer. En effet, cette araignée n'est pas dangereuse pour l'homme et elle ne mord pas. Il est donc possible de l'attraper à l'aide d'un bol ou d'un verre et de la relâcher à l'extérieur.

Si vous souhaitez éviter que ces araignées s'installent chez vous, vous pouvez prendre certaines précautions :

Évitez de laisser des fenêtres ouvertes sans moustiquaire. Vérifiez régulièrement que les joints des portes et des fenêtres ne sont pas abîmés. Éliminez les insectes qui pourraient servir de nourriture à la tégénaire. Évitez de laisser des objets ou des meubles entassés contre les murs.

En suivant ces conseils, vous devriez pouvoir éviter que la tégénaire ne s'installe chez vous !

3.8/5 - (13 votes)