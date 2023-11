L’apéro en couple, secret d’une relation durable ? Une étude le suggère

Partager un apéritif en couple pourrait être la clé d'une relation durable et heureuse, selon une étude récente. Découvrons ensemble les raisons de cette affirmation et comment l'apéro peut renforcer les liens entre les partenaires.

Une étude sur les habitudes de consommation d'alcool en couple

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Buffalo aux États-Unis a analysé les habitudes de consommation d'alcool de 634 couples mariés pendant neuf ans. Les résultats ont montré que les couples qui partageaient des moments conviviaux autour d'un verre étaient plus susceptibles de rester ensemble et d'être heureux dans leur relation. Les chercheurs ont également constaté que les couples dont l'un des partenaires buvait beaucoup plus que l'autre étaient plus susceptibles de connaître des problèmes conjugaux.

Les raisons pour lesquelles l'apéro en couple peut renforcer la relation sont multiples :

Passer du temps de qualité ensemble : partager un apéro permet aux couples de se retrouver et de discuter dans un cadre détendu, favorisant ainsi la communication et la complicité.

Créer des souvenirs communs : ces moments partagés autour d'un verre peuvent donner lieu à des anecdotes et des souvenirs qui renforcent le lien entre les partenaires.

Relâcher la pression : après une journée de travail ou de stress, l'apéro peut aider à décompresser et à se détendre en couple, ce qui est bénéfique pour la relation.

Les limites de l'étude et les précautions à prendre

Il est important de noter que cette étude a ses limites. Tout d'abord, elle se concentre sur les couples mariés, ce qui peut ne pas être représentatif de toutes les relations amoureuses. De plus, l'étude ne prend pas en compte les raisons pour lesquelles certains couples ne boivent pas ensemble, comme des problèmes de santé ou des convictions personnelles.

Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que la consommation d'alcool doit toujours être modérée et responsable. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et peut entraîner des problèmes relationnels et sociaux. Voici quelques conseils pour profiter de l'apéro en couple sans risque :

Boire avec modération : il est recommandé de ne pas dépasser deux verres d'alcool par jour pour les femmes et trois verres pour les hommes.

Alterner avec des boissons non alcoolisées : pour éviter de trop boire, pensez à alterner un verre d'alcool avec un verre d'eau ou de soda.

Ne pas boire à jeun : consommer de l'alcool l'estomac vide augmente les effets néfastes de l'alcool sur l'organisme. Pensez donc à manger avant ou pendant l'apéro.

Des alternatives à l'apéro pour renforcer la relation de couple

Si vous ne souhaitez pas consommer d'alcool ou si vous cherchez d'autres moyens de renforcer votre relation, voici quelques idées d'activités à partager en couple :

Faire du sport ensemble : pratiquer une activité physique en couple permet de se motiver mutuellement et de partager des moments de complicité.

Cuisiner ensemble : préparer un repas en duo est une excellente occasion de passer du temps ensemble et de découvrir de nouvelles recettes.

Participer à des activités culturelles : aller au cinéma, au théâtre ou visiter des expositions permet de partager des expériences enrichissantes et de développer sa culture commune.

En somme, l'apéro en couple peut être un moyen efficace de renforcer les liens et d'améliorer la qualité de la relation, à condition de consommer l'alcool avec modération et responsabilité. N'oubliez pas qu'il existe également de nombreuses autres activités à partager en couple pour entretenir la flamme et vivre une relation épanouissante.

