L’astuce des trois boules de papier d’aluminium dans la machine à laver : découvrez pourquoi !

L'aluminium est un élément chimique extrait d'un matériau appelé bauxite. C'est un métal non ferromagnétique, c'est-à-dire qu'il ne possède pas les composés nécessaires pour être facilement magnétisé.

La feuille d'aluminium est composée d'un équilibre entre le fer et le silicium, ainsi que de 98,5 % d'aluminium. En outre, la feuille est très flexible et est un excellent conducteur de chaleur. C'est l'un de ces gadgets qui ont de multiples fonctions. Nous l'utilisons pour le four, pour teindre les cheveux, pour conserver les aliments, etc.

Insérez trois boules de papier aluminium dans votre linge.

Lorsque vous lavez vos vêtements dans la machine à laver, un certain nombre de charges électriques sont libérées, ce qui endommage les vêtements et use les tissus, qui peuvent même se déchirer. Les tissus durent donc moins longtemps et vous devez remplacer votre garde-robe plus tôt que vous ne le pensiez.

Pour prolonger la durée de vie de vos vêtements et éviter de devoir faire des courses de temps en temps, nous avons la solution idéale : utiliser du papier d'aluminium dans votre lessive.

Le procédé est très simple, il suffit d'insérer trois boules de papier aluminium de la taille d'une balle de golf et de suivre les étapes habituelles pour chaque lavage, avec le détergent et le programme que vous utilisez normalement.

L'aluminium empêchera l'électrisation de vos vêtements car, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est un métal qui conduit la chaleur et ne se magnétise pas. Un remède maison simple, économique et très utile.

En outre, il n'endommagera pas votre appareil. Le papier aluminium n'est pas nocif pour la santé et n'endommagera pas votre lave-linge. Si vous ajoutez à cette astuce l'utilisation d'un assouplissant et un programme d'essorage spécifique pour ne pas aggraver le problème, vous garderez vos vêtements en bon état plus longtemps.

Et ce n'est pas seulement pour la machine à laver, vous pouvez également utiliser la même méthode dans le sèche-linge, qui est l'endroit où l'électricité statique s'accumule le plus. Et comme si cela ne suffisait pas, les mêmes balles peuvent être utilisées pour faire la lessive pendant environ 6 mois.

Désormais, le papier aluminium deviendra votre meilleur allié pour faire la lessive.

Autres utilisations inconnues du papier aluminium

Il est évident que le papier d'aluminium est indispensable dans notre cuisine. Outre les utilisations mentionnées ci-dessus, voici d'autres utilisations qui peuvent vous être utiles.

Aiguisoir pour ciseaux : il suffit de couper un morceau de papier d'aluminium, de le plier en plusieurs couches et de le couper avec des ciseaux pour les aiguiser.

Nettoyez vos bijoux : tapissez une tasse de papier aluminium, remplissez-la d'eau chaude et versez-y une cuillère à soupe de lessive en poudre. Mettez-y vos bijoux pendant une minute, rincez-les et laissez-les sécher. Le résultat est impressionnant.

Remplace le tampon à récurer : Lorsque des aliments restent dans la casserole, l'utilisation de ce type de papier comme tampon à récurer permet de faire disparaître la saleté incrustée.

Nettoyer la plaque de cuisson : Enfin, c'est un allié de taille pour nettoyer votre plaque de cuisson d'une manière simple et facile. Il suffit de chauffer le fer à repasser, de mettre du sel fin sur la feuille d'aluminium et de la déplacer comme si vous repassiez. La saleté disparaît comme par enchantement.

