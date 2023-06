L’astuce infaillible de Marie Kondo pour une valise parfaitement organisée

Le moment tant attendu des vacances est enfin arrivé ! Que vous partiez en voyage lointain ou en escapade de fin de semaine, il est temps de préparer vos bagages.

Mais nous savons tous combien cette tâche peut être ennuyeuse et stressante. Vous finissez souvent par emporter des vêtements inutiles qui encombrent votre valise et compliquent sa fermeture. Pour vous aider à préparer une valise parfaite et voyager léger, découvrez l'astuce de l'organisatrice japonaise Marie Kondo.

Faites une liste des éléments essentiels

Avant de commencer à plier vos vêtements, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre destination et au climat. En fonction de ces informations, dressez une liste des éléments essentiels que vous devrez emporter. Marie Kondo nous encourage à être fonctionnels et à oublier les vêtements “juste au cas où”. Posez-vous la question : “En ai-je besoin, vais-je vraiment l'utiliser ?” Si la réponse est oui, seulement dans ce cas, ajoutez-le à votre liste.

Classez ce que vous allez porter

Marie Kondo recommande de classer les objets que vous emportez avec vous en quatre catégories : les vêtements et chaussures, les articles de soins personnels, la documentation (passeports, cartes, assurance médicale, etc.) et les appareils électroniques (ordinateur portable, appareil photo, chargeurs, etc.). Une fois que vous avez classé tous vos objets, placez les plus légers en haut de votre valise. Ainsi, lorsque vous la mettrez à la verticale, le poids sera concentré en bas, ce qui facilitera son transport.

Faites votre valise la veille au soir

Selon Marie Kondo, le moment idéal pour faire sa valise est la veille du voyage. En préparant vos affaires la veille, vous éviterez d'ajouter ou de retirer des articles à la dernière minute. Cela vous laissera également suffisamment de temps pour acheter des articles de toilette ou d'autres choses dont vous pourriez avoir besoin avant le départ.

Plier les vêtements verticalement pour gagner de la place

Pour optimiser l'espace dans votre valise, suivez la méthode de pliage verticale de Marie Kondo. Cette technique consiste à plier vos vêtements en petits paquets de trois plis. Cela fonctionne particulièrement bien pour les t-shirts, les polos, les pulls fins, les robes et les chaussettes. Vous gagnerez non seulement de la place, mais vous éviterez également que vos vêtements se froissent pendant le voyage.

Organisez les accessoires dans des vanity cases

Nous avons tous vécu cette situation où nous cherchons désespérément nos produits de toilette ou nos accessoires dans notre valise et ne les trouvons pas. Pour éviter ce chaos, suivez les conseils de Marie Kondo : placez vos accessoires et produits de toilette dans des trousses de toilette et placez-les au fond de votre valise.

Protégez vos chaussures avec des housses

Pour éviter que vos chaussures ne salissent votre valise et quelques-uns de vos vêtements, Marie Kondo recommande de les placer dans des housses en tissu ou en plastique. Même si vos chaussures sont propres, elles peuvent encore dégager des odeurs ou de la saleté provenant de la semelle.

Ne cédez pas à la tentation du “juste au cas où”

Nous avons tous tendance à emporter des vêtements “au cas où” que nous finissons par ne jamais porter. Pour éviter d'encombrer votre valise, soyez pragmatique et prenez seulement les vêtements adaptés au climat de votre destination. Ne vous laissez pas entraîner par l'idée que les températures pourraient changer de manière imprévisible.

Gardez vos objets précieux dans votre sac à main

Enfin, Marie Kondo recommande de garder vos documents importants et vos appareils électroniques essentiels dans votre sac à main. Ainsi, si jamais vous perdez votre valise, vous aurez toujours les objets les plus précieux avec vous.

En suivant ces conseils, la préparation de vos bagages ne sera plus une corvée. Vous pourrez voyager léger et profiter pleinement de vos vacances sans vous soucier de votre valise. Bon voyage !

