L’astuce qui empêche les passagers d’incliner leur siège à l’envers à bord des avions fait le buzz

Les utilisateurs de TikTok ne manquent pas d'ingéniosité lorsqu'il s'agit de partager des astuces pour faciliter la vie quotidienne. Parmi les nombreuses astuces partagées sur le réseau social, certaines suscitent cependant la controverse, comme celle qui vise à contrer les inclinaisons de sièges dans les avions.

En effet, voyager en avion peut rapidement devenir inconfortable lorsque la personne devant soi décide d'incliner son siège, réduisant ainsi l'espace déjà limité. C'est pour remédier à ce problème que Fitzy Wippa Kate, une auditrice de l'émission de radio australienne Fitzy Wippa, a décidé de partager son astuce.

Une astuce ingénieuse pour récupérer son espace personnel

Fitzy Wippa Kate a trouvé une manière astucieuse de faire en sorte que la personne devant elle ne puisse pas incliner son siège. Sous couvert d'anonymat, elle révèle qu'elle active l'air conditionné à fond et le dirige directement vers le visage de la personne devant elle. Cette dernière se retrouve alors gênée par le flux d'air froid et est contrainte de remettre son siège en position verticale.

Face aux éventuelles plaintes du passager, Fitzy Wippa Kate rappelle que chacun est libre de régler sa climatisation comme bon lui semble, dans le respect de son espace personnel.

Une polémique qui divise les internautes

Cette astuce virale a rapidement suscité la controverse et a divisé les internautes. Certains défendent l'utilisation de cette astuce, arguant qu'elle permet de préserver son espace personnel et de rendre le voyage plus confortable. D'autres, en revanche, estiment que l'inclinaison des sièges est tout à fait légitime et que chacun a le droit de profiter pleinement de son siège, surtout lors des vols long-courriers.

Les commentaires sous la vidéo TikTok ont été le théâtre de vives discussions entre ces deux camps opposés. Certains ont même suggéré de supprimer la fonction d'inclinaison des sièges, tandis que d'autres ont rappelé qu'ils avaient payé pour leur siège et qu'ils avaient donc le droit de l'utiliser pleinement.

Des expériences de vol partagées

En réaction à cette astuce, de nombreux utilisateurs ont également partagé leurs propres expériences de vol. Certains ont raconté avoir vécu des situations inconfortables, comme une personne qui aurait cassé le dossier du siège, empêchant ainsi toute possibilité d'espace pour les jambes. D'autres ont plaisanté sur ce piratage en déclarant qu'ils avaient l'impression d'être en première classe pour le prix de l'économie.

Il est clair que cette astuce pour contrer les inclinaisons de sièges dans les avions fait débat. Chacun est libre de choisir s'il souhaite utiliser cette méthode ou préfère respecter le confort des autres passagers. En attendant, il semble que TikTok ne cesse de nous surprendre avec des astuces plus originales les unes que les autres.

