L’astuce virale de la serviette anti-chaleur (attention : c’est une mauvaise idée)

La chaleur est arrivée et, avec elle, un flot ininterrompu d'articles, de vidéos et de conseils sur les réseaux sociaux avec les meilleures astuces pour l'atténuer de manière simple et artisanale.

Oui, les recommandations sont toujours les mêmes : éviter de sortir en milieu de journée, garder la maison bien fermée pendant la journée et ne pas prendre de repas ou de dîners trop copieux. Et surtout, buvez beaucoup d'eau.

Un autre des conseils les plus courants pour faire face aux températures élevées dans la maison est de placer une serviette préalablement mouillée et mise au congélateur devant un ventilateur afin d'obtenir l'air le plus frais possible. Il s'agit en fait d'une bonne astuce, car elle est très efficace pour réduire la sensation de chaleur. Cependant, elle cache un danger sous-jacent qui va à l'encontre du but recherché.

“Cette méthode de refroidissement pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil, ce qui pourrait électrocuter l'utilisateur”.

“Une fois de plus, nous constatons que les influenceurs de TikTok et leurs semblables montrent des astuces potentiellement dangereuses pour faire face à la chaleur“, affirme Giuseppe Capanna, un ingénieur britannique spécialisé dans la sécurité des produits, qui s'est entretenu avec le New York Post pour lancer une mise en garde. Tout cela fait suite à une vidéo devenue virale dans laquelle une tiktokeuse montrait à ses adeptes comment placer une serviette congelée sur le ventilateur pour “économiser l'air conditionné”.

Rien de sûr

C'est clair et net. “Placer une serviette congelée sur un ventilateur branché pourrait déstabiliser l'appareil et le faire tomber, ce qui amènerait les pales à heurter la protection en plastique et à mettre le moteur sous pression, brisant ainsi l'instrument“, a déclaré M. Capanna. De plus, “cette méthode de refroidissement pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil, ce qui pourrait électrocuter l'utilisateur“.

En bref, le courant électrique n'est pas très favorable aux surfaces mouillées. “Le plus grand risque vient de la serviette, qui finirait par décongeler et s'imbiber d'eau”, poursuit l'expert. “L'eau pourrait entrer en contact avec le moteur ou la prise électrique, ce qui augmenterait la probabilité d'un choc électrique.

Utilisez donc le ventilateur sous sa forme la plus traditionnelle. Et si la chaleur ne disparaît pas, la meilleure chose à faire est d'économiser pour installer un climatiseur dans votre maison. Et surtout, n'oubliez pas d'autres astuces plus optimales et moins risquées.

La chaleur est arrivée et, avec elle, un nombre infini d'articles, de vidéos et de conseils sur les réseaux sociaux avec les meilleures astuces pour l'atténuer de manière simple et artisanale. Oui, les recommandations sont toujours les mêmes : éviter de sortir en milieu de journée, garder la maison bien fermée pendant la journée et ne pas prendre de repas ou de dîners trop copieux. Et surtout, buvez beaucoup d'eau.

3.8/5 - (13 votes)